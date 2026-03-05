Lee Kang in
Mercato – L’Atlético de Madrid ne lâche pas Lee Kang-in

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

Lee Kang-in n’est pas un titulaire indiscutable mais est un joueur important de la rotation du PSG. Déjà intéressé cet hiver, l’Atlético de Madrid aimerait se l’offrir cet été.

Si le mercato estival n’ouvre ses portes que dans quelques mois, les clubs travaillent déjà sur leur futur recrutement. Déjà intéressé par Lee Kang-in l’hiver dernier, l’Atlético de Madrid ferait de l’international sud-coréen du PSG l’une de ses priorités pour le mercato estival selon les informations de Matteo Moretto. Les Colchoneros devront très certainement remplacer Antoine Griezmann, qui pourrait prendre la direction de la MLS à l’issue de la saison. 

Le PSG veut le prolonger

Le journaliste spécialiste du mercato rappelle que le PSG et l’Atlético de Madrid avaient discuté autour de Lee Kang-in cet hiver mais que le club de la capitale avait fait savoir qu’il ne comptait pas se séparer de son numéro 19 et qu’il comptait même le prolonger, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2028. Matteo Moretto conclut en expliquant que malgré cela, l’Atlético de Madrid insistera dans les semaines à venir car son profil est apprécié à tous les niveaux du club.

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas5 mars 2026

