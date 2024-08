Mercato : L’attaque du PSG partie pour ne pas se renforcer ?

Depuis le départ acté de Kylian Mbappé, le PSG est en quête de renfort offensif afin de remplacer au mieux le meilleur buteur de son histoire. Sur les ailes ou dans l’axe, les pistes se sont multipliées, sans qu’aucune d’entre elles ne soient avancées à trois semaines de la fermeture des portes du marché des transferts.

Au 8 août 2024, le PSG compte officiellement deux recrues : Matvey Safonov dans les buts, et Joao Neves au milieu de terrain. En restant dans l’attente de l’annonce de l’arrivée du défenseur central gauche, Willian Pacho. Cependant, c’est pour son secteur offensif que le Paris Saint-Germain est attendu. Avec le départ de Kylian Mbappé, c’est un véritable gouffre qui se crée sur le front de l’attaque Rouge & Bleu, qui sera quoi qu’il arrive difficile à combler. Selon les dernières informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, au micro de l’After Foot, les plans des dirigeants parisiens s’avèrent plus compliqués que prévus. En effet, ce dernier avance la volonté de Luis Campos et sa cellule de recrutement de recruter « un ou deux attaquants de classe mondiale » en février, un recrutement qui ne devrait finalement pas se faire, pour plusieurs raisons. La première et principale étant le manque de profil répondant à ce critère aujourd’hui sur le marché. La shortlist du PSG s’est drastiquement réduite avec le temps, notamment en faisant face à des refus, comme sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia avec Naples. Si le club du sud de l’Italie a rapidement mis fin aux espoirs parisiens pour le Géorgien, le club de la capitale avait coché d’autres noms pour renforcer son attaque. Là encore, les pistes ont été compliquées à concrétiser. Nico Williams ayant fait le choix de poursuivre l’aventure avec son club de toujours, l’Athéltic Bilbao, puis à ce stade du mercato, la tendant n’est pas à ce que Jadon Sancho signe au PSG.

🚨 Aujourd'hui, la tendance n'est pas à ce que Jadon Sancho signe au PSG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Khvicha Kvaratskhelia ne viendra pas à Paris. Naples demande 150M€ pour son joueur ❌🇬🇪



[@FabriceHawkins via @AfterRMC] pic.twitter.com/HUnDovQjua — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 8, 2024 X : @CanalSupporters

Au lendemain de la première rencontre amicale de la saison face à Sturm Graz (2-2), le secteur offensif du Paris Saint-Germain pour la saison 2024/2025 pourrait être la même que l’année passée, sans Kylian Mbappé. Les responsabilités devront donc être prises par Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola.