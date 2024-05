Débarqué au PSG à l’été 2021, Gianluigi Donnarumma est très souvent critiqué par les observateurs. Pourtant, il pourrait bientôt étendre son bail avec le club.

Après une victoire à l’Euro 2021 où il a été élu meilleur gardien de la compétition, Gianluigi Donnarumma débarquait à Paris en grandes pompes. Le gardien italien décidait de rallier le Parc des Princes, lui dont le contrat avec l’AC Milan venait d’expirer. Leonardo, directeur sportif à ce moment-là, n’hésitait pas à soumettre une proposition à « Gigio », qui s’engageait avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2026. Le néo-parisien se retrouvait confronté à une tâche complexe : Mettre sur le banc Keylor Navas. Plus pragmatique, son entraîneur de l’époque Mauricio Pochettino, décidait de faire alterner ses 2 gardiens en les faisant jouer un match sur deux. Malheureusement pour le portier italien, c’est lui qui réalisa la bourde face au Real Madrid et Karim Benzema. Erreur qui relançait totalement les Merengues… la suite on la connaît. Après une saison 2021/2022 compliquée, Christophe Galtier remplaçait Mauricio Pochettino à la tête du club francilien. L’ancien entraîneur du LOSC et fidèle associé de Luis Campos, décidait que Donnarumma serait le numéro 1 dans les buts parisiens. Un exercice 2022/2023 plus maîtrisé, mais loin des attentes placées en lui. Cette saison également, « Gigio » est le premier choix de Luis Enrique dans les cages parisiennes, et il réalise une saison plutôt solide, avec des prestations intéressantes et des arrêts décisifs. Une saison telle, que le PSG souhaiterait le prolonger.

« Le club d’Al-Khelaifi connaît sa valeur et tend à en faire un pilier de l’équipe pour longtemps »

Dans son édition du jour, Tuttosport affirme que le PSG souhaiterait prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma jusqu’en 2028, mais un accord pour 2029 n’est pas à exclure. Une réunion est programmé avant l’Euro 2024, qui débutera le 14 juin prochain, entre Enzo Raiola (son agent) et la direction francilienne. Pour les décideurs parisiens, Donnarumma deviendra le meilleur gardien de la planète, « le numéro 1 mondial. » Ses performances cette saison donnent de l’espoir, même si tout n’est pas parfait. Le jeune portier des Nerazzurri possède encore une belle marge de progression. Ses arrêts réflexes ont sauvés le club de la capitale plus d’une fois cette saison, mais le numéro 99 doit cependant améliorer un critère indispensable pour Luis Enrique : le jeu au pied.