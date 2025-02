Mercato : L’avenir de Lamine Yamal au PSG ? Il répond !

Comme à chaque mercato pour le PSG, les spéculations sont nombreuses. A l’occasion de l’été 2024, la rumeur la plus folle nous venait d’Espagne, affirmant que le club de la capitale aurait fait parvenir au FC Barcelone une offre supérieure à 200M€ pour Lamine Yamal. Le jeune joueur de 17 ans a répondu à ce prétendu intérêt.

Depuis le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG en 2017, le monde du football, ses acteurs, suiveurs et supporters, ont compris et accepté qu’une transaction sur le marché des transferts pouvait dépasser tout entendement. Ainsi, au cours de l’été 2024, lorsque l’information autour d’un intérêt du Paris Saint-Germain et d’une offre de plus de 200M€ pour Lamine Yamal est parue dans la presse, celle-ci a rapidement été prise au sérieux. A tel point qu’aujourd’hui, le principal intéressé, numéro 19 du FC Barcelone, y a répondu. En effet, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, rapporté par le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, l’international espagnol a déclaré : « L’offre de Paris ? Personnellement, je ne reçois aucune offre. Mais même s’ils parvenaient à joindre quelqu’un de mon entourage, ils ne me le diraient pas. J’ai un contrat, je ne pense pas qu’il soit possible pour moi d’aller dans un autre club. J’adore le Barça« . De quoi fermer la porte pour les prochains mercatos ?