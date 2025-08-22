Mercato : L’avenir de Marco Asensio s’éclaircit !

Le PSG continue de travailler sur le marché des transferts pour dégraisser son effectif. Parmi les joueurs sur lesquels Luis Enrique ne compte plus, Marco Asensio voit son avenir s’éclaircir.

Alors qu’il entre dans sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, Marco Asensio n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, l’Espagnol est annoncé sur le départ, et malgré un dossier qui traîne dans le temps, l’ancien du Real Madrid continue d’être annoncé du côté d’Aston Villa. En effet, nos confrères britanniques de The Athletic affirment que Marco Asensio devrait retourner à Birmingham, et c’est le super agent portugais Jorge Mendes qui serait entré dans la danse afin de trouver un accord avant la fermeture des portes du marché des transferts. Aux dernières nouvelles autour du dossier, le Paris Saint-Germain pourrait tirer 20 millions d’euros dans ce transfert, et un accord serait d’ores et déjà trouvé entre Marco Asensio et Aston Villa, pour un contrat de trois ans.