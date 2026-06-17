Mercato – Le Barça a coché le nom d’un joueur du PSG

Selon Sport, le FC Barcelone est intéressé par Lee Kang-In. Une première prise d’information aurait même eu lieu.

Déjà dans les petits papiers de l’Atlético de Madrid pour cet été, Lee Kang-In ne devrait pas manquer de prétendants. Surtout qu’il a très bien démarré sa Coupe du monde avec une prestation XXL contre la Tchéquie. Le PSG, pas fermé à l’idée d’une vente, attendrait entre 35 et 40 millions d’euros pour céder son gaucher. Une somme bien au-delà de ce que les Colchoneros proposent : 25 millions d’euros. De quoi laisser la porte ouverte à d’autres candidats, parmi lesquels on retrouverait le FC Barcelone.

Le Barça observe Lee Kang-In avec attention

C’est en tout cas l’annonce faite par Sport ce mercredi. Le média catalan explique que Deco, le directeur sportif du Barça,s’est apparemment entretenu avec l’agent de Lee Kang-In pour tâter le terrain en vue de ce mercato estival. Une simple prise d’information donc pour l’heure avant, peut-être, des négociations plus poussées dans le futur. Sport précise d’ailleurs que Deco apprécie tout particulièrement le profil de Lee Kang-In.

Pleinement concentré sur le mondial, le Sud-Coréen ne dirait apparemment pas non à un départ après trois ans de bons et loyaux services à Paris, avec l’Atlético comme favori dans ce dossier. Un départ qui, s’il a lieu, sera automatiquement compensé par une arrivée. Le nom de Maghnes Aklioucherevient notamment avec insistance au cours des dernières semaines. Affaire à suivre…