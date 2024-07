Mercato – Le Bayer Leverkusen ne lâche pas Dean Huijsen

Cet été, le PSG souhaiterait renforcer sa défense centrale. La piste la plus chaude se nomme Dean Huijsen. Mais le PSG doit faire face à la concurrence du Bayer Leverkusen.

Avec les incertitudes autour de l’avenir de Milan Skriniar, de l’état de forme de Presnel Kimpembe après n’avoir pas joué pendant plus d’un an et la date de retour sur les terrains de Lucas Hernandez, le PSG devrait recruter en défense centrale lors du mercato estival. Alors que la priorité se nommait Leny Yoro, ce dernier n’aurait jamais voulu rejoindre le club de la capitale, privilégiant un départ vers le Real Madrid. Le Lillois devrait finalement prendre la direction de Manchester United, le club espagnol ne souhaitant pas répondre aux exigences du LOSC. Le PSG s’est donc penché sur d’autres pistes, dont celle menant à Dean Huijsen.

Xabi Alonso a discuté avec son entourage

L’hispano-néerlandais (19 ans) appartient à la Juventus Turin. La Vieille Dame, qui l’avait prêté à l’AS Roma lors de la deuxième partie de saison, ne serait pas contre vendre son joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Dans ce dossier, le PSG semblait en avance, offrant 20 millions d’euros en plus de bonus à la Juventus. Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé par le défenseur central. Le Bayer Leverkusen aimerait aussi se l’offrir. Déjà intéressé l’été dernier, le club allemand aimerait toujours s’offrir les services de Dean Huijsen. Selon les informations de Foot Mercato, Xabi Alonso, l’entraîneur des champions d’Allemagne, se serait récemment entretenu avec l’entourage de Dean Huijsen pour étudier la faisabilité d’un transfert. Le média footballistique conclut en indiquant que le PSG n’a pas encore adressé de proposition officielle à la Juve pour son joueur.