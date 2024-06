Mercato – le Bayern confiant dans le dossier Xavi Simons ?

Xavi Simons sera très certainement l’un des dossiers chauds du mercato estival. Le Bayern Munich serait confiant dans la signature du joueur du PSG.

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot du RB Leipzig (43 matches, 10 buts, 15 passes décisives), Xavi Simons ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, il ne serait pas forcément intéressé par un retour au sein du club de la capitale cette saison. Ce qu’il veut avant tout, c’est avoir du temps de jeu. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l’international néerlandais serait également dans le viseur du Bayern Munich et du RB Leipzig, qui aimerait le conserver une nouvelle saison en prêt.

A voir aussi : Mercato – Fortement courtisé, Xavi Simons évoque son avenir

Des bonnes relations entre le directeur sportif du Bayern et Xavi Simons

Ce samedi, Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, indique que le Bayern Munich, serait optimiste dans ces négociations compliquées pour le milieu offensif. En effet, Xavi Simons et son manager auraient envoyé des signaux positifs sur une potentielle arrivée en Bavière. Le journaliste explique que le joueur serait très ouvert pour un transfert au Bayern Munich, à condition que tout se mette en place. Max Eberl, directeur sportif du Bayern, a une relation privilégiée avec Xavi Simons, sa famille et son agent. C’est lui qui l’avait fait venir à Leipzig la saison dernière. Florian Plettenberg poursuit en expliquant que le Bayern Munich se concentre sur un accord de prêt avec obligation d’achat avec le PSG. De son côté, le RB Leipzig espère toujours le conserver une saison et chercherait une solution pour le récupérer sous la forme d’un nouveau prêt.