Mercato – Le Bayern et Kimmich discutent pour une prolongation de contrat

Dans le viseur du PSG pour renforcer son milieu, Joshua Kimmich pourrait finalement prolonger son bail avec le Bayern Munich.

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le PSG va enregistrer dans les heures à venir l’arrivée de João Neves (19 ans). Si le jeune milieu portugais est un pari sur l’avenir, le board parisien opte également pour un profil expérimenté. Depuis l’hiver dernier, le nom de Joshua Kimmich est associé aux Rouge & Bleu. En fin de contrat en juin 2025 avec le Bayern Munich, le milieu de 29 ans sort d’une saison contrastée avec le Rekordmeister. Cependant, son profil plaît à de nombreuses grosses écuries européennes, dont le PSG. Et cet été, la direction parisienne a une nouvelle fois tenté d’attirer l’international allemand dans la capitale française.

À lire aussi : Mercato – Joshua Kimmich, le rêve impossible du PSG

« J’ai très faim pour la nouvelle saison et nous avons de grands objectifs ensemble »

Cependant, Joshua Kimmich pourrait poursuivre sa carrière en Bavière. En effet, durant la préparation d’avant-saison du Bayern Munich en Corée du Sud, le milieu a été questionné sur son avenir, dans des propos rapportés par Sky Sport Allemagne. « En général, on peut toujours parler de manière raisonnable (avec les dirigeants). Je pense que toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde. Je me sens très bien ici. Tous mes enfants sont nés ici, nous avons construit une maison ici. La saison dernière n’a pas été une réussite, bien sûr, mais ce n’est pas le niveau du FC Bayern ni le mien. J’ai très faim pour la nouvelle saison et nous avons de grands objectifs ensemble », a déclaré le numéro 6 bavarois.

Toujours selon le média allemand, des discussions sont en cours entre les dirigeants allemands et Joshua Kimmich pour une prolongation de contrat. Une information confirmée par le directeur général du Bayern Munich, Max Eberl : « En ce qui concerne Joshua, nous avons eu cette discussion. Le premier entretien après l’Euro a été très, très positif, très ouvert de part et d’autre. Maintenant, nous allons voir comment les choses vont évoluer. Que Joshua doive jouer un rôle important pour nous, c’est ainsi. » Pour un profil plus expérimenté, le PSG devra donc se tourner vers une autre piste.