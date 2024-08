A l’occasion du mercato, le PSG a ciblé Désiré Doué et semble en faire une priorité à l’image de l’implication personnelle de Nasser Al-Khelaïfi sur le dossier. Cependant, le club de la capitale doit composer avec la concurrence féroce du Bayern Munich, qui de son côté fait face à ses complications.

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG et le Bayern Munich se livrent une véritable bataille sur le marché des transferts concernant le dossier Désiré Doué. Si le Stade Rennais en attend 60 millions d’euros, le club de la capitale aurait posé cette somme sur la table, quand les dirigeants bavarois ne seraient pas enclins à dépasser leur offre actuelle de 55M€. Cependant, malgré ce plafond sur le plan économique, le Bayern Munich aurait une avance sur le PSG en ce qui concerne les négociations avec le Stade Rennais. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano, qui souligne la pression mise par les Allemands auprès des Bretons afin de faire savoir leur fort intérêt pour le Français de 19 ans. De son côté, le PSG continuerait de travailler sur le dossier avec le président Nasser Al-Khelaïfi toujours aussi impliqué personnellement afin d’obtenir le feu vert du joueur. Car oui, encore impliqué pour la finale du tournoi olympique sous les ordres de Thierry Henry, la décision de Désiré Doué continue de se faire attendre.

Les ventes avant les achats

Si le PSG fait face aux hésitation de Désiré Doué et la forte concurrence du Bayern Munich, les dirigeants bavarois pourraient se freiner eux-mêmes. En effet, le dossier Désiré Doué est conditionné par la suite du mercato allemand. Le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeness, s’est exprimé sur le sujet en affirmant que des ventes doivent dans un premier temps être réalisées, avant d’enregistrer de nouveaux renforts : « Il y a une résolution du conseil de surveillance qui dit : nous avons dépensé 125 millions, et si de nouveaux joueurs arrivent après cela, nous devons d’abord vendre. Je l’ai communiqué. Et ce n’est pas MON dernier mot, mais le dernier mot du conseil de surveillance dans son ensemble« . Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne, Florian Plettenberg, précise donc que le conseil de surveillance du Bayern Munich ne compte pas avancer sur les recrutements de Jonathan Tah et Désiré Doué, tant que les ventes de Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt ne sont pas actées. Un timing qui pourrait jouer en faveur du PSG pour le coude à coude mener sur la piste Désiré Doué.