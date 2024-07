Redevenu un joueur du PSG en ce 1er juillet 2024, l’avenir de Xavi Simons s’écrit loin de la capitale française et le Bayern Munich avance dans ce dossier.

Après un prêt réussi du côté du RB Leipzig, Xavi Simons est officiellement redevenu un joueur du PSG ce lundi 1er juillet 2024. Mais, l’avenir du milieu offensif de 21 ans semble s’écrire loin de la capitale française. En effet, si l’international néerlandais reste pour l’instant concentré sur l’Euro 2024 avec les Pays-Bas, son futur fait grand bruit depuis plusieurs mois. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu, Xavi Simons ne semble pas voir son avenir au PSG.

La Bayern Munich veut obtenir le joueur définitivement

Ainsi, un nouveau départ est envisagé lors de ce mercato estival. Et à ce jour, un club a pris les devants pour s’attacher les services du Titi parisien, le Bayern Munich. Selon les dernières informations de Florian Plettenberg, le club bavarois a déjà convenu des conditions personnelles les plus importantes avec Xavi Simons. Le directeur sportif, Max Eberl, pousse pour obtenir définitivement le joueur de 21 ans et travaille pour trouver un accord avec le PSG et le PSV Eindhoven. Pour rappel, en cas de vente avant 2025, une partie de la somme ira à la formation néerlandaise, club dans lequel Xavi Simons a évolué en 2022-2023 avant d’être racheté 6M€ par les Rouge & Bleu. Les négociations sont en cours entre les différentes parties, précise le journaliste de Sky Sport Allemagne. Mais le Bayern Munich attend aussi la décision finale de l’ancien Barcelonais, qui plaît toujours au RB Leizpig.