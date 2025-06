Mercato – Le Bayern Munich cible Barcola pour renforcer son attaque

À la recherche d’un élément offensif, le Bayern Munich vise l’ailier gauche du PSG, Bradley Barcola, qui figure en tête de sa short-list.

Désireux de se renforcer offensivement en raison de l’avenir très incertain de Kingsley Coman et du départ en fin de contrat de Leroy Sané, le Bayern Munich va chercher à se renforcer sur les ailes de son attaque durant le mercato estival. Et la direction bavaroise pourrait jeter son dévolu sur un attaquant du PSG.

À lire aussi : Mercato – Ilya Zabarnyi donne sa priorité au PSG

Barcola, cible prioritaire du Bayern Munich

En effet, selon les informations du journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Pletterberg, le Bayern Munich a fait de Bradley Barcola sa cible prioritaire pour renforcer son aile gauche. Même si ce dossier semble complexe à réaliser, le Rekordmeister travaille activement sur le transfert du joueur de 22 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu. En cas d’échec, Nico Williams (Athletic Bilbao) est considéré comme la meilleure alternative. D’autres noms comme Kaoru Mitoma (Brighton), Rafael Leão (AC Milan) et Cody Gakpo (Liverpool) sont sur la short-list des champions d’Allemagne.

Reste désormais à connaître la position du PSG au sujet de Bradley Barcola. Avec 21 buts et 19 passes décisives, l’international français a été un acteur important de la belle saison des Rouge & Bleu. Et comme le rapporte le twittos @Djaameel_, le club parisien est pleinement conscient du potentiel de l’ancien Lyonnais et travaille pour sa prolongation de contrat. Le numéro 29 des Rouge & Bleu est apprécié par la direction et vestiaire parisien et Luis Enrique le tient en haute estime.