Mercato : Le Bayern Munich confiant quant à une prolongation de Dayot Upamecano

A l’occasion des prochaines fenêtres du marché des transferts, le PSG semble cibler sa défense comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, le nom de Dayot Upamecano revient avec insistance ces derniers jours.

Dans l’effectif de Luis Enrique aujourd’hui, la défense a tout d’un secteur de jeu à renforcer. En effet, dans l’axe, s’il n’y a rien d’officiel, Marquinhos est bien plus proche d’une fin d’aventure parisienne que l’inverse, Illia Zabarnyi peine pour l’instant à se mettre en valeur, quand Lucas Beraldo et Lucas Hernandez ne garantissent pas non plus des performances au plus haut niveau. C’est dans ce contexte que le nom de Dayot Upamecano revient donc avec insistance dans la rubrique mercato, associé au Paris Saint-Germain. L’international français arrive en fin de contrat à la fin de cette saison 2025 / 2026, et ne devrait donc pas avoir du mal à attirer les convoitises des cadors européens, ou de ses propres dirigeants au Bayern Munich. En effet, selon les dernières informations à ce sujet, le PSG serait prêt à faire une offre de contrat à Dayot Upamecano s’il ne prolongeait pas avec le club de Bavière.

Cependant, le champion d’Allemagne en titre ne compte pas lâcher son défenseur central aussi facilement. En effet, selon les informations de Christian Falk, journaliste pour le journal BILD, « le Bayern Munich souhaite garder Dayot Upamecano« . Au quotidien local Abendzeitung, le président bavarois Herbert Hainer s’est exprimé sur la situation de son joueur : « Nous sommes en pourparlers avec Upamecano. Je pense qu’il se sent bien à Munich. C’est évidemment une décision importante pour lui aussi. En général, il se plaît beaucoup au Bayern. Nous aimerions le garder. Je suis prudemment optimiste« . Outre l’optimisme affiché parles dirigeants du Bayern Munich, Christian Falk assure lui aussi que le PSG n’hésitera pas à dégainer si la situation le lui permet. Reste à connaître la volonté réelle de Dayot Upamecano concernant son avenir.