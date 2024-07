Le mercato s’accélère pour le PSG et le dossier Xavi Simons bloque toujours. Cependant, le Bayern Munich continue de faire le pressing pour pouvoir compter sur le Néerlandais dès cet été 2024.

Le Bayern Munich et le PSG jouent des coudes sur le marché des transferts sur la piste Désiré Doué. Après l’offre de 35 millions d’euros reçue en provenance de Bavière, les dirigeants du Stade Rennais en ont reçu une nouvelle de 45 millions d’euros de la part du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations de L’Equipe, le club de la capitale devrait faire une seconde offre. C’est dans ce contexte que le Bayern Munich pousse de l’autre côté pour tenter de boucler l’arrivée de Xavi Simons. Le Néerlandais est une piste privilégiée pour les dirigeants bavarois, qui, selon Florian Plettenberg, continuent de faire le pressing malgré les complications dans ce dossier. Pour rappel, Xavi Simons est sous contrat avec le PSG, mais une clause de pourcentage à la revente pour le PSV Eindhoven ferait office de frein dans les tractations tripartites. Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne affirme qu’il existe une vraie possibilité de voir Xavi Simons intégrer les rangs du Bayern Munich dès cet été 2024, mais la piste d’une vente lors du mercato estival 2025 existe également. Cependant, la piste est loin d’être enterrée, en témoigne les discussions en cours entre le club de Bundesliga et le PSV Eindhoven. Ces dernières sont soulignées par les informations de notre confrères outre-Rhin, qui évoque également un accord déjà ficelé entre Xavi Simons et le Bayern Munich autour d’un prêt associé à une option d’achat obligatoire. Le RB Leipzig, visiblement avec un cran de retard sur ce dossier, souhaiterait également compter sur le batave de 21 ans une deuxième saison consécutive et reste donc en embuscade.