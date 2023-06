Mercato : Le Bayern Munich espère garder Lucas Hernandez

Pour ce mercato estival 2023, le PSG aurait ciblé l’international français Lucas Hernandez afin de renforcer sa défense. Si le joueur aurait communiqué à sa direction son souhait de rejoindre le champion de France, le président du Bayern Munich a lui donné le son de cloche de son côté sur ce dossier.

Au cours de ce marché des transferts, certains dossiers n’auront pas de mal à se transformer en véritable feuilleton. Cette possibilité touche de près la piste menant Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. En effet, selon les derniers échos de la presse, le champion du monde 2018 aurait fait savoir à sa direction son envie de rejoindre le PSG dès cet été, à un an de la fin de son contrat. En effet, à 27 ans, le défenseur polyvalent ne bénéficie plus que d’une année dans son contrat avec le Bayern Munich. Une situation contractuelle qui met les dirigeant bavarois dos au mur, entre le choix de vendre leur joueur dans les prochaines semaines, ou le voir partir libre dans un an. A ce sujet, le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a déclaré à nos confrères allemands de Sky Sport : « J’ai aussi entendu dire que le PSG courtisait Lucas Hernandez. Nous aimerions le garder avec nous, mais nous devrons voir ce que l’été et le marché des transferts nous réservent« , a-t-il déclaré avant d’avoir quelques mots en faveur de son joueur, comme pour abattre ses dernières cartes : « Lucas Hernandez est un joueur très intéressant pour nous car en plus de ses qualités de footballeur, il a aussi un cœur énorme, un cœur combatif. Sur le terrain et dans le vestiaire« .

L’offre attendue sur le bureau des dirigeants du Bayern Munich

Afin de s’attacher les services de Lucas Hernandez, les dirigeants du PSG débutent des négociations avec leurs homologues du Bayern Munich à hauteur de 60 millions d’euros + des bonus. Selon le journaliste de Sky Sport, Florian Plettenberg « c’est à Paris d’agir maintenant. S’ils font l’offre maintenant, ça peut aller vite ». Pour rappel, sous contrat jusqu’en juin 2024, Lucas Hernandez est évalué par le site Transfermarkt à 50 millions d’euros. Le Bayern Munich pourrait donc récupérer un chèque important pour son joueur de 27 ans, gravement blessé depuis la première rencontre de la Coupe du Monde 2022. De son côté, le champion d’Allemagne entend remplacer le Français avec les potentielles arrivées de Kim Min-Jae et Pau Torres.