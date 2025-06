Mercato – Le Bayern Munich insiste pour Bradley Barcola

Auteur d’une très belle saison avec le PSG, Bradley Barcola attise les convoitises. Le Bayern Munich aimerait toujours s’offrir l’international français.

Bradley Barcola est l’un des piliers de l’équipe du PSG. L’international français a participé à 58 matches toutes compétitions confondues (3643 minutes de temps de jeu) pour 21 buts et 19 passes décisives. Auteur de la meilleure saison de sa carrière, l’ancien lyonnais attise les convoitises. Ces derniers jours, l’intérêt du Bayern Munich était évoqué.

A voir aussi : Mercato : Liverpool sur les traces de Bradley Barcola ?

Le PSG ne veut pas s’en séparer

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola se sent bien à Paris et ne compterait pas quitter les Rouge & Bleu. Malgré cela, le club allemand n’a pas abandonné cette piste. Selon les informations de Bild, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a pris contact avec les représentants de Bradley Barcola. Le média allemand indique tout de même que parmi toutes les cibles des Bavarois pour renforcer leur attaque, Bradley Barcola est de loin le transfert le plus dur à réaliser. En effet, le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ de son numéro 29 et est déterminé à le conserver. Malgré ça, Max Eberl insiste dans ce dossier, conclut Bild.