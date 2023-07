Le PSG espère renforcer son secteur offensif avec Harry Kane et fait face à la concurrence du Bayern Munich dans ce dossier on ne peut plus important. Cependant, le club de Bundesliga ne semble pas inquiet de voir le Paris Saint-Germain placer ses pions.

Avec l’ambition de renforcer son attaque, le PSG a ciblé Harry Kane comme priorité et semble avancer sur la piste menant à l’Anglais. Mieux encore, selon les derniers échos de la presse, l’attaquant de Tottenham serait davantage ouvert à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, malgré un accord ficelé avec le Bayern Munich, le joueur entrerait en réflexion. Une brèche dans laquelle espère s’insérer le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui entretient de bonnes relations avec son homologue de Tottenham, Daniel Levy. En effet, le club de la capitale serait celui, des deux prétendants majeurs, le plus enclin à faire une offre de 100 millions d’euros, une somme pour laquelle le Bayern Munich serait plus réticent. Par ailleurs, l’agent influent Pini Zahavi « tente de faire comprendre Daniel Levy qu’il est de son intérêt de vendre Harry Kane cet été au Paris-Saint-Germain« , selon nos confrères de L’Equipe. Un poids de taille qui plaide en faveur de la cause du PSG, dont le président Nasser Al-Khelaïfi « en privé, se montre très optimiste sur ce dossier et imaginerait déjà Kane avec le maillot parisien« , selon RMC Sport.

Si tous les signaux semblent mener Harry Kane au Paris Saint-Germain, le doute ne s’empare pas pour autant du camp adverse qu’est le Bayern Munich dans ce dossier du mercato. En effet, c’est ce qu’affirme Florian Plettenberg : « Les patrons du Bayern ne craignent aucun danger quant à l’intérêt de PSG« , avance le journaliste allemand pour Sky Sport. Ce dernier annonce que désormais, le Bayern Munich entre dans des jours cruciaux, et espère rencontrer Daniel Levy le président de Tottenham.