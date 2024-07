Dans sa volonté de recruter les meilleurs éléments de son championnat, le PSG a coché le nom de Désiré Doué pour ce mercato estival. Cependant, outre les négociations avec le Stade Rennais, le club de la capitale doit composer avec la concurrence du Bayern Munich.

Depuis plusieurs semaines maintenant le nom de Désiré Doué est associé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale semble en avoir fait du joueur du Stade Rennais un dossier prioritaire. Selon les dernières informations, dans la course entre le Bayern Munich et le PSG dans ce dossier, les deux clubs ont fait une offre. Celle des allemands de 35 millions d’euros a été refusée car jugée trop basse, et celle des Parisiens de 45 millions d’euros restent encore sans réponse. Toutefois, nos confrères du The Athletic affirment que les dirigeants du club de la capitale restent confiants dans ce dossier avec un Nasser Al-Khelaïfi qui serait personnellement entrer dans la danse pour prendre les choses en main. Cependant, le Bayern Munich, principal concurrent pour s’attacher les services de Désiré Doué, continuerait de travailler sur le dossier en ayant fait une deuxième offre ce mardi 23 juillet. Cette dernière serait de 55M€ selon Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. La piste serait une priorité pour le Bayern Munich, qui le montre en agissant ainsi. Toutefois, le PSG n’est pas prêt de baisser les prêt en faisant également une deuxième offre qui devrait tomber rapidement. Toujours selon Fabrice Hawkins, le PSG reste confiant.

La piste de la deuxième offre parisienne est également évoquée par Fabrizio Romano et Loïc Tanzi. Ce dernier détaille en expliquant que le Paris Saint-Germain « attend toujours de savoir plus clairement les demandes rennaises pour s’avancer sur une nouvelle offre et tenter de rafler la mise« . Cette deuxième offre parisienne est attendue « rapidement » selon Santi Aouna, spécialité du mâché des transferts pour Foot Mercato. Concernant la volonté et le choix du joueur, qui s’apprête à démarrer sa campagne olympique avec l’Equipe de France, Désiré Doué n’aurait toujours pas tablé définitivement sur son futur club. Pour le convaincre, le président du PSG aurait échangé directement avec le joueur et son entourage. C’est en tous cas ce qu’affirme Loïc Tanzi qui souligne que le but était de « détailler le projet parisien et essayer de faire la différence« .