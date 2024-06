Mercato – Le Bayern Munich pousse pour la signature de Xavi Simons

Alors que son avenir est toujours aussi flou, Xavi Simons voit le Bayern Munich intensifier ses démarches pour obtenir sa signature. Le club allemand serait même optimiste pour finaliser un accord.

Encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Xavi Simons sera l’une des attractions de ce mercato estival. Alors que son prêt au RB Leipzig prendra officiellement fin le 30 juin prochain, l’international néerlandais se concentre actuellement sur l’Euro 2024 avec les Pays-Bas. Mais son futur fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois. En effet, le PSG souhaite l’intégrer à l’effectif de Luis Enrique pour la saison 2024-2025, cependant le Titi ne voit pas son avenir immédiat chez les Rouge & Bleu et aura son mot à dire sur sa prochaine destination. En cas de vente avant janvier 2025, une grosse partie de la somme sera reversée au PSV Eindhoven, ancienne formation de Xavi Simons. Mais ces derniers jours, un club se montre très insistant pour obtenir les services de l’ancien Barcelonais. En effet, le Bayern Munich aimerait recruter définitivement le milieu offensif de 21 ans.

À lire aussi : Mercato – Un transfert XXL cet été pour Xavi Simons ?

Un prêt avec obligation d’achat pour Xavi Simons ?

Et selon les informations de Florian Plettenberg, le club bavarois pousse fort pour la signature de Xavi Simons. Le directeur sportif du Rekordmeister, Max Eberl, le veut et en a fait sa priorité pour renforcer le secteur offensif. Concernant les modalités de paiement, le Bayern Munich serait prêt à formuler un prêt avec une obligation d’achat de 60-70M€, toujours selon le journaliste de Sky Sport Allemagne. Le Bayern serait même optimiste sur sa capacité à finaliser un accord pour ce transfert. De son côté, le RB Leipzig s’est montré très satisfait du prêt de Xavi Simons et garde toujours espoir pour le conserver. Reste désormais à connaître la position du PSG et du joueur.