Mercato – Le Bayern Munich s’intéresse à Barcola mais…

Bradley Barcola sera l’un des dossiers les plus chauds du mercato du PSG. Le Bayern Munich est intéressé par l’international français mais son prix rebute le club allemand.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Si le PSG aimerait le prolonger, il a stoppé les négociations durant la Coupe du monde pour laisser son joueur se concentrer à 100% sur le Mondial. À son retour en France, l’ancien Lyonnais devrait s’entretenir avec ses agents afin d’évoquer son avenir. Outre le PSG qui veut le prolonger, l’international français est aussi dans le viseur d’Arsenal, de Liverpool ou bien encore du Bayern Munich.

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Le prix demandé par le PSG rebute le Bayern

Selon les informations de Christian Falk, le Bayern Munich aime le profil de Bradley Barcola. Mais le prix demandé par le PSG, au moins 150 millions d’euros, est jugé trop important par les dirigeants bavarois. De plus, pour envisager un recrutement de Bradley Barcola, le Bayern Munich devrait voir Michael Olise, pisté par le Real Madrid, partir. Le journaliste explique que le PSG travaille actuellement sur une prolongation de son numéro 29. Liverpool est toujours intéressé mais le journaliste se demande si les Reds voudront débourser la somme réclamée par le PSG. En cas de non-renouvellement de son contrat, alors qu’il lui reste deux ans de contrat, le PSG devra prendre une décision l’été prochain. Le club n’est pas sous pression, conclut Christian Falk.