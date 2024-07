Mercato – Le Bayern Munich sort du silence pour Xavi Simons

Joueur du PSG jusqu’en juin 2027, Xavi Simons ne devrait pas jouer à Paris cette saison. Il pourrait rejoindre le Bayern Munich. Max Eberl, directeur sportif du club bavarois, a évoqué cette piste.

Prêté la saison dernière au RB Leipzig, Xavi Simons a brillé avec dix buts et quinze passes décisives en 43 matches toutes compétitions confondues. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, l’international néerlandais aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas jouer à Paris lors de l’exercice 2024-2025. Plusieurs clubs aimeraient s’offrir ses services, comme le Bayern Munich, Leipzig et Manchester United. Les deux équipes allemandes auraient une longueur d’avance dans ce dossier. Ces derniers jours, on entendait parler d’une possible offre de 90 millions d’euros du Bayern, avant que l’on évoque un prêt avec obligation d’achat de 90 millions d’euros.

« C’est un footballeur exceptionnel »

Une chose est sûre, le Bayern Munich souhaite enrôler Xavi Simons et en aurait fait sa priorité, reléguant Désiré Doué, également pisté par le PSG, comme un plan B, alors qu’il y a quelques jours encore, le club bavarois envisageait de s’offrir les deux pépites. Dans une interview accordée à Welt AM Sonntag, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a été questionné sur Xavi Simons. « Je l’ai amené à Leipzig… Nous avons vu en Bundesliga et à l’Euro que c’est un footballeur exceptionnel. Nous essayons tout pour avoir un effectif au top pour la nouvelle saison. » Dans cet entretien, il a également évoqué l’avenir de Joshua Kimmich, annoncé dans le viseur du PSG. « L’avenir de Joshua Kimmich ? Bien sûr, toujours ouvert chez nous. Il lui reste encore un an de contrat. Nous avons convenu que nous nous parlerions après ses vacances. »