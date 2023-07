Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG espère renforcer son secteur offensif avec le recrutement d’un attaquant axial. Pour ce secteur de jeu, les dirigeants du club de la capitale auraient ciblé Harry Kane comme priorité, au même titre que Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou encore Dusan Vlahovic. Cependant, les dernières informations affirment que le Bayern Munich devrait passer devant le PSG sur la piste menant à l’Anglais.

Le PSG débute une nouvelle ère avec Luis Enrique sur le banc de touche, et s’avance sur le marché des transferts afin de faire peau neuve en attaque. C’est en ce sens que le nom d’Harry Kane est lié au club de la capitale depuis le début de ce mercato estival 2023. En fin de contrat au mois de juin 2024 avec Tottenham, l’attaquant Anglais de 30 ans est à un tournant de sa carrière, qui pourrait être négocié avec un premier et possiblement dernier important transfert. Si le Paris Saint-Germain se place dans la course pour accueillir Harry Kane, un concurrent dans cette course serait le favori et seul point de chute désiré par le capitaine des Spurs. En effet, selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich est toujours le club le plus proche de s’attacher les services du capitaine des Three Lions. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste italien spécialiste du mercato, sans citer l’intérêt du Paris Saint-Germain, affirme par ailleurs que les dirigeants de Manchester United ont bien conscience que leurs homologues de Tottenham ne leur cèderont par leur attaquant, et se penchent donc sur une piste sur laquelle le PSG se penche également : Rasmus Höjlund.

D’autres informations émanent dans le même sens. En effet, si le PSG espère recruter Harry Kane, le piste semble de plus en plus compliquée pour le club de la capitale. C’est Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, qui affirme que les dirigeants du Bayern Munich devraient rencontrer le président de Tottenham, Daniel Levy, cette semaine, afin de « pousser à nouveau pour un transfert« . Plus encore, toutes les parties concernées par le dossier seraient optimistes quant à la faisabilité de l’opération. Le Bayern Munich de son côté espère finaliser l’accord rapidement, quand Harry Kane est prêt pour rejoindre la Bundesliga, et reste dans l’attente d’un accord entre les deux clubs.