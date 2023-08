La saison 2023-2024 ouvrira bientôt ses portes pour le PSG et le cas de Neymar suscite quelques interrogations. Un départ parait néanmoins difficile à imaginer.

Ce samedi, coup d’envoi à partir de 21h00 (Canal+ 360), le PSG reçoit le FC Lorient dans son antre du Parc des Princes. Une entrée en lice en Ligue 1 qui se fera sans Kylian Mbappé dont la présence au sein du loft des indésirables a été confirmée. En revanche, Neymar Jr devrait bien être de la partie, lui qui voit son avenir accaparer la presse spécialisée depuis ce lundi.

🚨 Abdou Diallo a quitté le “LOFT”. Son implication a été appréciée en interne, et Luis Enrique n’est pas contre l’idée d'avoir un DC de plus pour le début de la saison 🔙🇸🇳



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/jdDVlmeYPW — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 8, 2023

Le PSG laisse la porte ouverte

Le Brésilien sort d’une belle prestation en amical avec un doublé et une offrande à la clé. Le Parisien précise toutefois que le PSG souhaiterait patienter avec Neymar. Le club aurait apparemment conscience des attentes placées dans le retour du numéro 10 et aurait plutôt dans l’idée de temporiser les choses. L’entourage du joueur aimerait, de son côté, qu’il soit titulaire face à Lorient alors que les sensations se révèlent positives. Luis Enrique tranchera le moment venu.

LP confirme, en outre, que le PSG ne ferme nullement la porte à un départ de l’ancien barcelonais. Si une offre jugée satisfaisante parvenait au board rouge et bleu, celle-ci pourrait bien être acceptée. Neymar Jr aurait intégré cet état de fait et n’exclurait, de ce fait, pas non plus un changement d’air cet été. Reste que la piste menant au FC Barcelone ne semble pas réalisable sur le papier. Le PSG prônerait, en tout cas, une nouvelle philosophie en interne. Une philosophie basée sur le collectif et sur l’implication des joueurs au sein du projet parisien.