Mercato – Le clan Ferran Torres optimiste quant à un possible transfert au PSG

Encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027, Ferran Torres pourrait quitter le club catalan cet été. Malgré plusieurs opportunités, l’international espagnol serait tenté par un transfert au PSG.

Le PSG s’active pour renforcer l’effectif de Luis Enrique. Avec le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale est à la recherche d’une doublure de luxe, capable d’avoir le même impact que le Portugais en sortie de banc. Un nom semble cocher toutes les cases : Ferran Torres.

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Un réveil tardif du FC Barcelone

Héros du sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026, l’international espagnol est lié au FC Barcelone jusqu’en 2027. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 26 ans attise les convoitises avec notamment de la part d’Aston Villa et du PSG. De son côté, le club catalan souhaiterait désormais le conserver en lui proposant une prolongation de contrat à partir de septembre. Cependant, la direction blaugrana s’est peut-être réveillée trop tard. Après avoir attendu de longs mois avant d’entamer des discussions avec son joueur au sujet de son avenir, le Barça a vu naître des doutes chez Ferran Torres, qui ne comprenait pas son rôle de doublure lors de la seconde partie de saison. Il estimait notamment être meilleur que Robert Lewandoswki depuis le mois de janvier, rapporte la Cadena SER.

De plus, le champion du monde 2026 a été convaincu par le discours de Luis Enrique, comme l’explique le journaliste Andrés Onrubia : « Il apprécie énormément sa polyvalence et, d’ailleurs, pendant cette Coupe du Monde, le technicien asturien et Ferran lui-même ont eu une conversation téléphonique au cours de laquelle Luis Enrique a exprimé son désir de le voir dans l’équipe la saison prochaine. » Enfin, l’entourage du joueur est plutôt optimiste quant à un possible transfert de Ferran Torres au PSG, mais les Rouge & Bleu n’agiront pas sans l’accord du joueur, conclut la Cadena SER.