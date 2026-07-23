Mercato – Le clan Yan Diomande met la pression au PSG

Pour renforcer ses ailes, le PSG aurait fait de Yan Diomande sa priorité. Le clan de l’international ivoirien aurait mis la pression au PSG pour accélérer dans ce dossier.

Performant avec le RB Leipzig et la Côte d’Ivoire, Yan Diomande attise les convoitises. Liverpool en avait fait sa priorité pour remplacer Mohamed Salah, alors que le PSG, Arsenal et Manchester City aimeraient aussi s’offrir ses services. De son côté, Leipzig aimerait conserver son international ivoirien (19 ans). Ces dernières semaines, on évoquait un accord entre le joueur et les dirigeants parisiens pour un futur contrat. Le club allemand, qui aimerait le prolonger, demanderait 120 millions d’euros pour le laisser partir. Selon les informations de Bild, il aurait, le mois dernier, refusé une offre de Liverpool à hauteur de 100 millions d’euros.

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Leipzig aimerait se le faire prêter dans la foulée de son possible transfert

Le quotidien allemand indique aussi que si Leipzig accepte de vendre son joueur, pour une très grosse somme, il aimerait que ce dernier revienne sous la forme d’un prêt pour la saison 2026-2027. Un point qui ne plaît pas à Luis Enrique, qui voudra compter sur le joueur dès cette saison si le PSG le recrute. Bild poursuit en indiquant que le clan de Yan Diomande commencerait à perdre patience dans ce dossier et aurait mis la pression au PSG. L’entourage de Diomande souhaite que les doubles champions d’Europe envoient un signal clair et accélèrent enfin les négociations avec Leipzig afin de régler tout cela au plus vite et d’éviter que le dossier ne s’éternise encore un peu plus. Le quotidien allemand confirme que Yan Diomande a trouvé un accord avec le PSG pour un contrat jusqu’en juin 2031 et conclut en expliquant que le RB Leipzig souhaite récupérer 120 millions d’euros dans la transaction.