Mercato – Le contrat de Bernat résilié, le prêt de Kolo Muani bientôt valide

Le PSG veut se séparer de ses indésirables durant ce mercato hivernal. Et pour débloquer la situation de prêt de Randal Kolo Muani, le PSG a décidé de résilier le contrat de l’un de ses joueurs.

Après avoir officialisé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, la direction du PSG est désormais concentré pour dégraisser son effectif des éléments indésirables comme Milan Skriniar, Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio. Rapidement, le club parisien et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour le prêt sec de six mois de l’international français. Problème, cette transaction était dans l’attente en raison du quota déjà atteint du nombre de joueurs prêtés à l’étranger (Xavi Simons, Carlos Soler, Nordi Mukiele, Cher Ndour, Renato Sanches et Juan Bernat). Mais cette situation va se débloquer.

Bernat s’engage avec Villarreal jusqu’à la fin de la saison

En effet, comme le rapporte L’Equipe et RMC Sport, les Rouge & Bleu ont décidé de résilier le contrat de Juan Bernat (prêté cette saison à Villarreal). « Le PSG étudiait la possibilité de le rappeler mais a, a contrario, mis fin prématurément à son contrat, qui arrivait à son terme dans six mois », précise RMC. De son côté, le quotidien sportif précise que le latéral gauche s’est engagé pour six mois avec la formation espagnole, soit jusqu’à la fin de la saison. Cette rupture de contrat va ainsi permettre à Randal Kolo Muani d’évoluer enfin sous les couleurs de la Juve.

Désormais, le PSG va se pencher sur le cas de Milan Skriniar, qui s’est envolé ce mercredi à Istanbul pour s’engager sous la forme d’un prêt avec le Fenerbahçe. Et d’après L’Equipe, deux solutions sont possibles : « Le retour de prêt de Renato Sanches (Benfica) – actuellement blessé – ou plus probablement le départ définitif de Cher Ndour, prêté cette saison à Besiktas. » L’international Espoir italien est dans le viseur de plusieurs clubs de Serie A avec notamment la Fiorentina qui est fortement intéressée.