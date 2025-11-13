Mercato : Le coup dur pour le PSG qui voit une piste en défense s’éloigner

Le PSG, qui prépare son mercato hivernal pour pallier les blessures, pourrait voir l’une de ses cibles prioritaires en défense lui échapper. Le FC Barcelone travaille activement à prolonger Éric Garcia, joueur très apprécié par l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Le Paris Saint-Germain est en alerte. Après un début de saison marqué par une cascade de blessures et la méforme de certains éléments clés, les dirigeants parisiens, en accord avec Luis Enrique, ont décidé de se montrer actifs lors des prochains mercato. Comme nous vous l’avons révélé, les champions de France ciblent prioritairement trois renforts : un défenseur polyvalent, un milieu expérimenté et un attaquant de couloir. Parmi les joueurs convoités pour le poste de défenseur polyvalent, une piste menait directement en Catalogne : Éric Garcia (24 ans). Libre de tout contrat en juin prochain, l’international espagnol cochait toutes les cases du profil recherché par Luis Enrique. L’entraîneur du PSG connaît bien le joueur pour l’avoir lancé en équipe d’Espagne. Ce qui séduit au sein du club de la capitale, c’est la polyvalence de Garcia, capable d’évoluer en défense centrale, au poste de latéral, et même en milieu de terrain. Ses qualités techniques dans la relance sont également un atout majeur pour le jeu prôné par le technicien espagnol.

Le Barça contre-attaque : Une Prolongation Imminente ?

Si le transfert de Garcia au PSG semblait être une option séduisante, notamment en raison de sa situation contractuelle, le FC Barcelone a rapidement réagi face à l’intérêt parisien. Les Blaugranas, conscients de la valeur de leur joueur, se sont montrés confiants quant à une prolongation. Selon les informations du journal catalan Sport, la situation aurait même très nettement progressé. Le titre est clair : « La prolongation se rapproche pour Éric ». Éric Garcia est un homme fort du dispositif d’Hansi Flick, l’entraîneur du Barça. Il est, avec Marcus Rashford, le seul joueur à avoir participé à tous les matches officiels du club catalan depuis le début de la saison. Une preuve de l’importance qu’il a retrouvée au sein des Culés.

L’agent du joueur, Ivan De La Peña, serait en négociations avancées avec Deco, le directeur sportif du Barça. Un accord serait sur le point d’être trouvé pour un nouveau contrat de longue durée, courant jusqu’en juin 2029, avec une année en option jusqu’en 2030. La signature serait même espérée d’ici la fin de l’année 2025. Pour le Paris Saint-Germain, cette nouvelle représente un sérieux coup dur. Le club de la capitale va désormais devoir activer d’autres pistes pour renforcer sa défense cet hiver.

