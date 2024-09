Le mercato estival 2024 a fermé ses portes en Europe mais reste ouvert pour l’Arabie Saoudite. Un temps additionnel qui pourrait profiter au PSG qui semble ne plus compter sur Danilo Pereira.

Au cours des derniers mois, le PSG a dressé une liste de joueurs sur qui Luis Enrique ne compte pas s’appuyer pour la saison 2024/2025. Une façon de faire savoir à ces éléments en question qu’il faudra se trouver une porte de sortie. Le mercato estival 2024 a fermé ses portes, Renato Sanches, Carlos Soler, Manuel Ugarte ou encore les titis que sont Noha Lemina, Ilyes Housni, Ismaël Gharbi et Lucas Lavallée ont tous plier bagage en transfert sec ou en prêt. Cependant, certains joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique foulent encore la pelouse du Campus PSG ce lundi 2 septembre 2024. Une date qui est également celle de la clôture du marché des transferts estival pour l’Arabie Saoudite. Ainsi, après les derniers bruits de couloirs qui envoyaient Danilo Pereira en Arabie Saoudite, la piste renaît en ce dernier jour de mercato estival pour la Saudi Pro League. En effet, selon Fabrizio Romano, les discussions entre le club d’Al-Ittihad et le PSG sont à un stade finale afin de réaliser le transfert avant ce soir.

🚨Accord PSG-Al Ittihad pour Danilo !



💶 Montant : environ 5m€



Le joueur doit encore se mettre d’accord avec le club saoudien 🇸🇦



[@Santi_J_FM] pic.twitter.com/8U9l14WvNm — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 2, 2024 X : @CanalSupporters

Pour Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs pour une opération autour de 5M€, « la moitié de ce que demandait initialement l’équipe parisienne« , selon Le Parisien. Le quotidien affirme qu’à ce stade du dossier, le joueur attend la finalisation des derniers détails de son contrat. Si le montant peut paraître dérisoire, celui-ci trouve sa justification sur les bientôt 33 ans du joueur (le 9 septembre prochain), sa dernière année de contrat, ou encore son statut d’indésirable dans les dernières heures du mercato. Toutefois, si Al-Ittihad et le PSG ont trouvé un accord, reste à trouver un terrain d’entente entre le club saoudien et Danilo Pereira. Ce dernier, qui n’a pas été convoqué par Roberto Martinez avec la sélection portugaise, devrait être libre de discuter de son futur dans les prochaines heures.