Pour renforcer sa défense, le PSG a activé et avancé sur le piste le menant à Dean Huijsen. Si les derniers échos de la presse avancent une bonne probabilité de voir l’Espagnol atterrir sous les cieux parisiens, son départ se précise du côté de la Juventus Turin.

En conclusion de la saison 2023/2024, la première de Luis Enrique en tant que coach du PSG, le club de la capitale a souligné un véritable manque sur le plan défensif et devrait se renforcer dans ce secteur de jeu au cours des prochaines semaines. C’est dans ce contexte que le nom de Dean Huijsen revient avec insistance sous les cieux parisiens. En effet, le défenseur central espagnol devrait renforcer l’arrière garde Rouge & Bleu en provenance de la Juventus Turin. Sous contrat avec le club de la Vieille Dame jusqu’en juin 2028, le Néerlandais de naissance ne semble pas entrer dans les plans de Thiago Motta. Cependant, le joueur pourrait être utile à son club formateur. C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano qui avance que les Bianconeris espèrent boucler l’opération Jean-Clair Todibo et les liquidités récupérées sur le deal Dean Huijsen pourraient aider les dirigeants de la Juve à se montrer convaincants auprès de l’OGC Nice. En effet, toujours selon le journaliste italien spécialiste du mercato, ces derniers auraient déjà refusé une offre de 35 millions d’euros de la part de West Ham, et l’idée d’un prêt avec option d’achat pour la Juventus Turin pourrait être compliquée à ficeler.

Si le départ de Dean Huijsen se confirme du côté de la Juventus Turin, le point de chute du jeune défenseur central de 19 ans semble être le Paris Saint-Germain, à en croire les derniers échos de la presse, qui restent tout de même insistants quant à la finalité de cette opération.