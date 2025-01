Mercato : Le départ de Marco Asensio cet hiver se précise

Alors que le mercato hivernal bat son plein entre les performances sportives du PSG, les dirigeants parisiens continuent d’avoir des dossiers à gérer. Si Khvicha Kvaratskhkelia devrait être la seule recrue de cet hiver 2025, dans le sens des départs des opérations pourraient encore se faire.

La volonté première des dirigeants du Paris Saint-Germain dans le sens des arrivées pour ce mercato hivernal était de se renforcer sur le plan offensif. Ainsi, après l’échec de l’été dernier, Khvicha Kvaratskhelia est arrivé sous les cieux parisiens en provenance de Naples contre 70M€. Pour la suite de ce marché des transferts, le club de la capitale se concentre sur les départs à concrétiser et débloquer. En effet, avec un trop grand nombre de prêt en cours, les dirigeants du PSG se sont heurté à une situation qui bloque certains prêts comme celui de Milan Skriniar pour le Fenerbahçe actuellement. Après le départ Randal Kolo Muani pour la Juve débloqué par la résiliation du contrat de Juan Bernat, c’est la vente définitive de Xavi Simons au RB Leipzig qui devrait débloquer le prêt du défenseur slovaque en Turquie. Dans sens des départs, un autre nom fait son apparition : Marco Asensio. L’international espagnol, insatisfait de son temps de jeu au PSG, souhaiterait quitter le club. C’est en tous cas ce qu’affirme le média local ABC Séville, qui précise que le Bétis Séville serait dans la course pour faire signer le joueur de 29 ans. Ainsi, des discussions seraient d’ores et déjà entamées.

Cependant, si une longueur d’avance pourrait être constatée pour le club espagnol, AS précise tout de même que la concurrence pourrait pointer la bout de son nez dans ce dossier. En effet, Aston Villa serait sur le coup, de même que d’autres clubs en Premier League et en Liga. Du côté de Mundo Deportivo, on s’avance sur les modalités de départ en évoquant deux possibilités : Un transfert sec à bas prix, ou une résiliation de contrat. Avec toutes ses pistes qui s’ouvrent pour Marco Asensio, un départ de Paris Saint-Germain dès cet hiver se précise.