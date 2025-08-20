Mercato : Le dossier Carlos Soler devrait se décanter

La priorité du PSG dans cette fin de mercato estival 2025 est de vendre afin de dégraisser son effectif. Ainsi, le dossier Carlos Soler devrait se décanter et l’Espagnol devrait se trouver un nouveau point de chute.

S’il n’entre plus dans les plans du PSG et de Luis Enrique, Carlos Soler fait parti de la liste de joueurs invités à se trouver une porte de sortie. De plus, en cette fin de mercato estival 2025, le club de la capitale aurait fait des ventes sa priorité. Ainsi, le dossier de l’Espagnol devrait se décanter rapidement. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027, Carlos Soler « quittera le Paris Saint-Germain dans les 10 prochains jours » selon Fabrizio Romano qui précise que son avenir pourrait faire l’objet d’un prêt ou d’un transfert, toutes les options sont sur la table. Concernant son futur point de chute, le joueur de 28 ans garde une préférence pour la Premier League après son passage à West Ham, mais aussi pour la Liga, son championnat d’origine.