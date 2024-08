Mercato – Le dossier Carlos Soler enfin débloqué ?

Pas dans les plans de Luis Enrique, Carlos Soler était annoncé proche de rejoindre West Ham. Mais le dossier du numéro 28 du PSG avait pris du plomb dans l’aile. Il pourrait se débloquer dans les prochaines heures.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Carlos Soler n’a jamais réussi à s’imposer comme un joueur important de la rotation du club de la capitale (63 matches, huit buts, six passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Bleu, l’international espagnol (27 ans) a vu ses dirigeants lui conseiller de se trouver une porte de sortie, Luis Enrique ne comptant pas sur lui pour l’exercice 2024-2025. Les premières rumeurs l’envoyaient en Espagne et à la Real Sociedad, qui en avait fait sa priorité pour remplacer Mikel Merino, qui a rejoint Arsenal. Mais ces derniers jours, son nom a été associé à West Ham.

A voir aussi : Mercato : Malgré les prétendants, West Ham reste favori pour accueillir Carlos Soler

Le départ de Ward-Prowse pourrait avoir un impact sur Soler

Le club anglais souhaite l’enrôler sous l’impulsion de son nouvel entraîneur, Julen Lopetegui. Ce dernier aurait réussi à convaincre le numéro 28 du PSG de poursuivre sa carrière en Premier League. On évoquait une offre de 23 millions d’euros, bonus compris, pour que le club londonien s’offre les services de l’international espagnol. Mais ces dernières heures, on évoquait un dossier au point mort, West Ham devant d’abord vendre pour pouvoir ensuite s’offrir Carlos Soler. Ce vendredi matin, Fabrizio Romano a fait un point sur cette situation. Selon le spécialiste du mercato, Nottingham Forest serait en pourparlers actifs pour signer James Ward-Prowse avant la fin du mercato. Fabrizio Romano conclut en indiquant que cela pourrait être la clé pour West Ham afin d’améliorer son offre et de faire venir Carlos Soler.