Mercato : Le dossier Joshua Kimmich rouvert pour cet été ?

Au cours du mercato estival 2024, le PSG s’était penché sur le cas de Joshua Kimmich. Si elle n’a pas aboutie à l’époque, la piste pourrait faire sa réapparition l’été prochain.

Dans sa volonté de renforcer son milieu de terrain et pour sa polyvalence, Luis Enrique semblait avoir jeté son dévolu sur Joshua Kimmich lors du mercato estival 2024. A l’époque à un an de la fin de son contrat, l’international allemand avait repoussé les avances du PSG selon les informations. Aujourd’hui, le joueur de 30 ans arrive en fin de contrat dans quatre mois et n’a toujours pas renouvelé avec le Bayern Munich. Ainsi, son nom fait sa réapparition dans la rubrique marché des transferts, notamment en Allemagne. En effet, Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, affirme qu’avec l’offre de prolongation bavaroise sur la table, Joshua Kimmich serait satisfait de celle-ci, mais serait en pleine réflexion quant à la pertinence de son choix. Ne serait-ce pas le bon moment de connaître une nouvelle étape dans sa carrière ? Ou de poursuivre sur un chemin plus sur en Bavière ?

Sous l’impulsion de Luis Enrique, si le Paris Saint-Germain souhaite se relancer sur le dossier, il devra faire concurrence à Arsenal, le FC Barcelone, l’Inter Milan, Manchester City, le Real Madrid ou encore Liverpool.