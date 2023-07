Kylian Mbappé l’a annoncé, il n’activera pas l’année optionnelle présente au sein de son contrat. Un état de fait qui place le PSG dans une posture des plus délicates.

Le feuilleton Kylian Mbappé a repris de plus belle depuis son annonce fracassante. Dans une lettre envoyée au club en juin dernier et rédigée en juillet 2022, dont la presse a pu avoir eu vent, l’ancien monégasque stipulait sa non-volonté d’activer sa dernière année de contrat. Une année optionnelle qu’il peut apparemment activer jusqu’au 31 juillet. Et comme on peut assez largement s’en douter, cette décision place ainsi le club de la capitale dans une situation très compliquée, et notamment vis-à-vis du Fair-play financier.

Des discussions mais…

Si L’Équipe nous explique ce jour que le dialogue entre Kylian Mbappé et le PSG a été renoué, cela ne signifie pas pour autant que les choses tendent vers une conclusion positive pour le club de la capitale. On n’en est même assez loin. En outre, le board rouge et bleu serait quelque peu sceptique face à l’attitude du principal intéressé. Toujours selon cette source, Kylian Mbappé aurait, au moment de prolonger, promis de ne pas partir libre pour rallier la concurrence européenne. C’e serait notamment pour cette raison que le club aurait accepté de rédiger un contrat s’étendant seulement jusqu’en 2024 avec une option d’un an. Un départ libre à l’échéance de celui-ci, vers le Real Madrid par exemple, moyennant une belle prime à la signature, ne parait donc nullement être une hypothèse envisageable pour le dernier champion de France en titre.

🚨 Le dialogue entre Mbappé, son entourage et le PSG a repris… Néanmoins les 2 parties ont toujours des désaccords profonds 🗣️❌



Paris reste INFLEXIBLE :



▫️Soit le joueur prolonge

▫️Soit il sera vendu (difficilement tenable)



Non, la position du PSG resterait ferme : soit Kylian Mbappé prolonge, soit il sera vendu. Reste que, s’il ne décide pas d’étendre son contrat, les solutions pour le forcer à plier bagages cet été ne sont, là non plus, pas vraiment nombreuses. L’Équipe nous indique, en outre, qu’un départ libre de son numéro 7 compliquerait grandement les choses vis-à-vis du Fair-play financier pour le PSG étant donné le manque à gagner que cela représenterait. Un casse-tête en bonne et due forme en somme.