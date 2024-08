Mercato – Le FC Barcelone également dans la course pour Coman ?

Cet été, le PSG souhaite recruter un ailier. Beaucoup de noms ont été avancés, dont celui de Kingsley Coman. Dans ce dossier, le FC Barcelone serait également présent.

Le PSG aimerait se renforcer sur les côtés de son attaque. De très nombreux joueurs ont été associés au club de la capitale, Rafael Leao, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Jadon Sancho ou bien encore Kingsley Coman. Si le nom du titi parisien avait été avancé il y a plusieurs semaines, il ne faisait plus trop l’actualité de son club formateur. Mais ces derniers jours, son nom est réapparu. En effet, le Bayern Munich, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2027, serait ouvert à le voir partir sous la forme d’un prêt avec option ou obligation d’achat. Une donne qui pourrait voir le PSG se pencher de nouveau sur le dossier de l’international français (28 ans).

Pas encore un dossier prioritaire pour le Barça

Mais cette perspective d’obtenir l’ancien de la Juventus Turin sous la forme d’un prêt n’a pas intéressé que le PSG. Selon les informations de Florian Plettenberg, des contacts entre le FC Barcelone et les représentants de Kingsley Coman ont eu lieu ces derniers jours. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que le FC Barcelone a été informé qu’un accord de prêt avec le Bayern Munich est possible. Florian Plettenberg explique tout de même que cette piste n’est pas un sujet brulant pour le club espagnol, qui espère toujours s’offrir les services de Nico Williams. Mais le dossier Coman pourrait se réchauffer à la fin du mois d’août si Barcelone parvient à se débarrasser de certains joueurs pour faire baisser sa masse salariale. Le journaliste avance que Hansi Flick, nouveau coach du Barça, et Kingsley Coman se témoignent un profond respect, eux qui se sont côtoyés au Bayern (2019-2021). Le milieu offensif a d’ailleurs repris l’entraînement avec le club allemand ces derniers jours, conclut Florian Plettenberg.