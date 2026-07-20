Mercato – Le FC Barcelone souhaite désormais conserver Ferran Torres

Héros de l’Espagne grâce à son but victorieux en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres est ciblé depuis de nombreuses semaines par le PSG. Mais le FC Barcelone souhaite désormais le conserver.

En l’espace d’une soirée, la vie de Ferran Torres a pris une tout autre tournure. Alors que l’Espagne butait sur une équipe d’Argentine agressive en finale de la Coupe du monde 2026, l’international espagnol, entré en cours de jeu, a libéré sa nation en inscrivant l’unique but de la rencontre en prolongation (1-0). Depuis plusieurs semaines, l’attaquant du FC Barcelone est dans le viseur du PSG pour renforcer son attaque et compenser le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan.

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Luis Enrique apprécie la polyvalence de Ferran Torres

En fin de contrat avec le club catalan en juin 2027, l’attaquant de 26 ans est intéressé par une arrivée à Paris. Apprécié par Luis Enrique, notamment pour sa polyvalence, « El Tiburón » (le requin) ne voyait aucun signe d’une prolongation de contrat de la part des dirigeants espagnols. Mais selon les dernières informations de Sport, le FC Barcelone a changé son fusil d’épaule concernant l’avenir de son attaquant. Le Barça travaille désormais pour conserver Ferran Torres en lui proposant un nouveau contrat. Auteur de 40 buts lors des deux saisons précédentes, l’ancien de Manchester City occupe un rôle de remplaçant de luxe mais garde une place importante dans le vestiaire blaugrana. En cas de transfert chez le double champion d’Europe, l’Espagnol percevra un salaire plus élevé qu’au Barça, précise le quotidien catalan. « À Paris, Ferran aurait également beaucoup de concurrence, mais la carte de Luis Enrique joue en sa faveur. Il a été l’un de ses grands soutiens dans l’équipe nationale et, sans aucun doute, l’entraîneur a représenté un soutien important pour lancer sa carrière à l’international. Il est prêt à lui donner l’opportunité d’entrer dans les rotations d’une équipe avec une capacité offensive dévastatrice. »

Avec la fin de la Coupe du monde, le PSG souhaite accélérer son mercato estival et boucler les différents dossiers au cours des deux prochaines semaines, explique Sport. Si le FC Barcelone parvient à convaincre Ferran Torres de poursuivre l’aventure en Catalogne, il devra attendre septembre pour officialiser le renouvellement de contrat en raison de problèmes liés au plafond salarial. De son côté, Onze Mondial apporte également des précisions sur ce dossier. En cas de prolongation de contrat de l’Espagnol, le club barcelonais devra verser un bonus supplémentaire de 8 M€ à Manchester City.