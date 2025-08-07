Illia Zabarnyi

Mercato : Le feuilleton Illia Zabarnyi proche de son épilogue ?

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane7 août 2025

Après de longs mois de négociations et d’espoirs, le dossier Illia Zabarnyi serait sur le point de prendre fin. En effet, un accord semble avoir été trouvé entre le PSG et Bournemouth.

Très tôt cet été, le PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, différents noms ont été cités, et celui d’Illia Zabarnyi a été retenu. Le joueur de 22 ans est l’objet du feuilleton estival 2025 du club de la capitale, et celui-ci serait sur le point de prendre fin. En effet, selon les dernières information de Ben Jacobs à ce sujet, « le PSG est sur le point de recruter Illia Zabarnyi« . Si les pourparlers entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain ont été âpres, le journaliste britannique évoque aujourd’hui un accord à hauteur de 63 millions d’euros pour le transfert de l’international ukrainien, précisant tout de même que « les bonus sont en cours de finalisation« .

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane7 août 2025

Articles similaires

Luis enrique

Ballon d’Or : Le Trophée Johan Cruyff promis à Luis Enrique ?

7 août 2025
Gianluigi Donnarumma

Ballon d’Or : Gianluigi Donnarumma logiquement vers le Trophée Yachine ?

7 août 2025
Joao Neves et Désiré Doué

Ballon d’Or : Deux joueurs du PSG en lice pour le Trophée Kopa

7 août 2025
Barcola vs Konaté

Mercato : Bradley Barcola qu’un simple plan B pour Liverpool ?

7 août 2025
Bouton retour en haut de la page