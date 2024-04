A un peu moins de trois mois de l’ouverture du mercato estival 2024, les pistes se multiplient autour du PSG. Parmi les plus insistantes, celle menant Bruno Guimaraes sous les cieux parisiens. Cette dernière est alimentée aujourd’hui par son agent … .

Ces dernières heures, c’est la piste menant Victor Osimhen au PSG qui a fait le plus de bruit. Selon les médias italiens, l’attaquant nigérian serait proche de rejoindre le club de la capitale contre la somme de 120 millions d’euros, correspondante à sa clause libératoire. Cependant, le milieu de terrain de Luis Enrique reste un secteur de jeu à renforcer. C’est en ce sens que depuis l’hiver dernier et à l’approche de la période estivale, le nom de Bruno Guimaraes est lié au Paris Saint-Germain. Une piste alimentée par son agent, Alexis Malavolta. Ce dernier, sur son compte personnel X à 10h11, a publié le drapeau français de manière énigmatique, sans message pour l’accompagner. Inutile d’en faire ou d’en dire davantage pour enflammer la toile et la communauté Rouge & Bleu. Cependant, voyant que son message prenait des proportions importantes, l’agent du joueur de Newcastle s’est empressé de clarifier la situation avec un message plus explicite à 12h21 : « Bonjour. Je tiens à préciser que je suis à Paris pour des raisons privées et familiales et non pour le travail. s’il vous plaît, respectez et n’inventez pas d’histoires. Bruno est très heureux à Newcastle. Merci !« .

Pour rappel, Alexis Malavolta était à Paris au début du mois d’Avril et en avait profité pour assister à la demi-finale de Coupe de France au Parc des Princes en le PSG et le Stade Rennais. Un fait parmi d’autres qui permet de spéculer autour d’une potentielle arrivée de Bruno Guimaraes au Paris Saint-Germain. A 26 ans, le milieu de terrain brésilien est sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2028 et pourrait permettre aux Magpies de faire face au fair-play financier grâce à un transfert. Un dossier qui n’est pas à l’abris de se transformer en un long feuilleton.