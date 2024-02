Le mercato d’hiver est souvent synonyme de transfert de dernière minute, et le PSG a tenté de confirmer cela cet hiver. En effet, si toutes les indiscrétions s’accordaient à dire que le club de la capitale ne ferait pas plus que Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, un autre nom aurait pu s’inscrire dans le mercato hivernal 2024 du Paris Saint-Germain.

Il y a un an maintenant, le mercato hivernal 2023 nous offrait sous les cieux parisiens le rocambolesque dossier Hakim Ziyech. L’international marocain à deux doigts de s’engager avec le PSG, a fait le voyage jusqu’à La Factory, siège du club de la capitale, pour rien. En effet, dans l’attente de documents en provenance de Chelsea, son club de l’époque, les dirigeant de Blues laissent traîner et empêchent l’opération d’aller à son terme. Une situation identique à celle de Malang Sarr pour cet hiver 2024, qui devait s’engager avec Le Havre. A croire que Chelsea est coutumier du fait … . En ce mois de janvier 2024, le PSG a réitéré en tentant un gros coup du côté du Bayern Munich. En effet, si le mercato d’hiver paraissait clos pour le Paris Saint-Germain, nos confrères de L’Equipe affirment que dans les derniers instants, les dirigeants Rouge & Bleu auraient pris contact avec leurs homologues bavarois afin de se renseigner sur la faisabilité d’une opération pour … Matthijs De Light ! En effet, avec la blessure de Milan Skriniar, le retour difficile de Presnel Kimpembe, les manques dans ce secteur et l’enchaînement des matchs à venir, la défense du PSG s’est retrouvé à être un véritable chantier ces dernières semaines.

Si la piste menant à Leny Yoro a vite été arrêtée par les déclarations d’Olivier Létang, président du LOSC, qui affirmait dans les colonnes du Parisien que le jeune défenseur français ne bougerait pas cet hiver, la direction du PSG n’aurait en ce sens pas perdu de temps à nouer le contact avec les dirigeants du club du nord de la France. C’est dans ce contexte que l’idée de renforcer son arrière garde avec Matthijs De Light aurait émergée dans l’esprit des décideurs parisiens. Cependant, malgré une offre qui lui a été formulé et son désir de quitter le Bayern Munich l’été prochain, le joueur aurait tout simplement refusé les avances du PSG.