Mercato : Le montant que récupère le PSG avec la vente d’Arnau Tenas

Le PSG poursuit son mercato estival jusqu’au bout avec comme but premier ces prochains jours de dégraisser son effectif. Ainsi, un dossier serait sur le point de se conclure parmi les joueurs qui n’entrent plus dans les plans.

En 2023, le PSG, à la recherche de gardiens de but derrière Gianluigi Donnarumma, se penche sur l’opportunité, libre de tout contrat, de faire signer Arnau Tenas en provenance du FC Barcelone. A 24 ans, l’Espagnol a toujours un contrat courant jusqu’en juin 2026 avec le Paris Saint-Germain. Cependant, après 8 rencontres disputée en deux saisons, Arnau Tenas est sur le point de mettre fin à son aventure parisienne. Après avoir fait ses adieux aux pieds du virage Auteuil vendredi dernier, le portier est désormais attendu dans les prochaines heures du côté de Villareal. En effet, les dernières informations faisant état d’un accord entre le joueur et le club espagnol se confirment aujourd’hui avec la finalisation du deal entre Villareal et le Paris Saint-Germain. Le journaliste suiveur du mercato et du club de la capitale, Marc Mechenoua, affirme que « le troisième gardien du PSG arrive mercredi matin à Villareal pour passer sa visite médicale« , le tout pour un transfert définitif. Si le prêt à un temps été évoqué, c’est donc dans le cadre d’une opération permanente que l’Espagnol retrouvera son championnat d’origine.

[MàJ]

Outre son transfert, son arrivée à Villareal, et encore sa visite médicale prévue, le montant de l’opération manquait jusque-là. Entrant dans sa dernière année de contrat, se contentant d’un rôle de remplaçant derrière Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov depuis deux saisons, à 24 ans, la valeur marchande d’Arnau Tenas est évaluée à 3 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Cependant, et selon les informations de Foot Mercato, l’opération devrait rapporter au total 6 millions d’euros au Paris Saint-Germain. En détails, le transfert devrait se faire pour 4,5M en part fixe + 1,5 million en bonus.