Si des renforts sont attendus pour le groupe de Luis Enrique à l’occasion du mercato d’hiver à venir, d’autres mouvements s’ébruitent pour le futur. En effet, l’avenir de Luis Campos ne semble pas lui être promis sous les cieux parisiens.

Alors que sa prolongation était annoncée dans les tuyaux, Luis Campos et le PSG ne semble pas d’accord sur tous les points à ce stade de la saison. En effet, selon les derniers échos de la presse et de nos confrères d’RMC Sport plus particulièrement, le dirigeant portugais aurait une offre de prolongation de contrat sur la table, mais souhaiterait un salaire plus important. Ainsi, après avoir vu son nom être associé à Arsenal, qui a perdu son directeur sportif brésilien Edu, Luis Campos se voit cité du côté de Manchester United. En reconstruction, les Red Devils devront agir rapidement pour le Portugais de 57 ans selon le média britannique Caught Offside, en raison de la concurrence avec les Gunners. Reste à connaître la volonté du principal concerné, s’il souhaite poursuivre l’aventure avec le PSG ou pas.