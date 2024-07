Mercato – Le nouveau message énigmatique de Xavi Simons

Xavi Simons appartient au PSG. L’international néerlandais est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale. Mais il ne compte pas rester à Paris. Il a de nouveau posté un message énigmatique sur ses réseaux sociaux.

L’été dernier, le PSG avait activé une clause dans le contrat de Xavi Simons au PSV Eindhoven pour rapatrier le milieu offensif contre quatre millions d’euros. Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2027, il avait été prêté dans la foulée au RB Leipzig. Auteur d’une bonne saison avec le club allemand (43 matches, 10 buts, 15 passes décisives), il ne compte pas rester au PSG cet été et l’a fait savoir aux dirigeants parisiens. Trois solutions semblent se dessiner pour son avenir, rejoindre le Bayern Munich, Manchester United ou faire son retour à Leipzig.

« Toutes les portes fermées ne sont verrouillées. Pousse »

Selon les dernières rumeurs, ce serait cette dernière solution qui aurait les faveurs du joueur. Il pourrait retourner au RB Leipzig sous la forme d’un prêt sec. Mais les deux autres clubs n’ont pas abandonné et vont tenter de convaincre l’actuel joueur du PSG de s’engager chez eux. Actuellement en vacances après sa participation à l’Euro avec les Pays-Bas, Xavi Simons va prochainement retrouver le chemin de l’entraînement pour préparer la prochaine saison. Mais avec quel club ? On le saura très certainement dans les prochains jours. Pendant ce temps, le joueur utilise les réseaux sociaux et poste des messages énigmatiques. Après ses réponses sous le Tik Tok de Canal Supporters, avec notre journaliste Jonathan Bensadoun qui, dans un format vidéo court, évoque une « trahison » de la part de Xavi Simons, il a posté un nouveau message énigmatique sur sa story Instagram hier soir : « Toutes les portes fermées ne sont verrouillées. Pousse. » Un nouveau message sur son avenir ? Réponse dans les prochains jours.