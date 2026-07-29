Mercato – Le point sur les différentes pistes du PSG pour le poste de numéro 9

À la recherche d’un numéro 9 pour compenser le départ de Gonçalo Ramos, le PSG a ciblé plusieurs profils. À ce jour, le nom de Ferran Torres semble tenir la corde, mais d’autres joueurs sont également associés aux Rouge & Bleu.

Si le PSG se montre, pour l’instant, plus actif dans le sens des départs, plusieurs noms sont associés au double champion d’Europe en titre afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Un poste est notamment ciblé par les Rouge & Bleu : le secteur offensif. Avec les départs de Gonçalo Ramos, Lee Kang-in, ainsi que les possibles ventes de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye, le club de la capitale est à la recherche de renforts offensifs, notamment pour remplacer son joker de luxe portugais.

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Charles De Ketelaere, une alternative du PSG en cas d’échec dans le dossier Ferran Torres

À cette occasion, RMC Sport a fait le point sur les différentes pistes étudiées par le board parisien. À ce jour, le dossier privilégié par le PSG est celui de Ferran Torres. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le FC Barcelone, le champion du monde 2026 est sur le départ. Cependant, les négociations entre les deux formations n’ont pas encore véritablement débuté. « Le club de la capitale a en tête que les prix des joueurs qui ont brillé lors de la Coupe du monde se sont envolés la semaine qui a suivi le sacre des Espagnols ce qui est typiquement le cas de Torres », explique le média sportif. La patience sera donc l’une des clés de ce dossier afin de ne pas payer le prix fort. Si le transfert de Ferran Torres n’aboutit pas, les Rouge & Bleu ont déjà quelques alternatives en tête, à commencer par Charles De Ketelaere (25 ans, Atalanta Bergame). L’international belge sort d’une saison intéressante avec le club italien (cinq buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues). Un autre nom, qui n’a pas filtré dans la presse, complète ce trio.

Concernant Eli Junior Kroupi, si son nom est régulièrement associé au PSG, le club parisien n’a pas fait part de son intérêt pour cet été, malgré un intérêt de l’attaquant de 20 ans pour le projet parisien. Ciblé par de nombreux clubs européens, l’international Espoirs français compte des partisans au sein du champion d’Europe, mais son club de Bournemouth n’est pas vendeur cet été. « Comme à tous les postes, les dirigeants parisiens restent attentifs aux jeunes à fort potentiel, l’idée étant de les acheter avant qu’ils n’explosent. Dans l’entourage du club, on explique aussi que Paris ne recrutera pas pour recruter. Autrement dit l’arrivée d’un joueur ne se fera uniquement que s’il remplit tous les critères sportifs et financiers », conclut RMC.

🚨🔴🔵 Dans la short-list du Paris Saint-Germain au poste de numéro 9 il y a Ferran Torres, Charles De Ketelaere et un nom qui n’a pas encore filtré.

Concernant Éli Junior Kroupi le PSG n’a pas ouvert la porte pour le moment. Et Bournemouth veut absolument le garder cet été. pic.twitter.com/8rgUJ9wkIg — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 29, 2026