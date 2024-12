Mercato – Le point sur les joueurs prêtés par le PSG

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé d’envoyer neuf de ses joueurs en prêt. Et à mi-chemin de cette saison 2024-2025, petit point sur leur temps de jeu avec leur club respectif.

Afin de travailler avec un groupe restreint pour l’exercice 2024-2025, le PSG a décidé de faire un dégraissage massif de son effectif l’été dernier. Ainsi plusieurs joueurs ont été vendus tandis que d’autres sont partis trouver du temps de jeu en prêt. Une situation qui concerne 9 joueurs encore sous contrat avec les Rouge & Bleu.

Cher Ndour (Beşiktaş, 1.012 minutes)

Arrivé libre au PSG à l’été 2023 et sous contrat jusqu’en 2028, Cher Ndour n’a jamais réellement eu sa chance chez les Rouge & Bleu. Rapidement, l’international Espoir Italien avait été prêté au SC Braga lors de la seconde partie de l’exercice 2023-2024. Et cette saison, l’ancien du Benfica a décidé de vivre une saison pleine du côté de Besiktas, en Turquie, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Evoluant principalement dans un rôle de milieu défensif, il a disputé 11 matches dans la peau d’un titulaire sur ses 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec la formation d’Istanbul. L’Italien arrive à se faire une place dans l’effectif de Besiktas même si sa place de titulaire n’est pas assurée. Il profite notamment de la Ligue Europa pour glaner un temps de jeu conséquent. Son bilan statistique est de 2 passes décisives en Süper Lig.

Süper Lig : 10 matches disputés dont 5 titularisations (568 minutes) – 2 passes décisives

: 10 matches disputés dont 5 titularisations (568 minutes) – 2 passes décisives Ligue Europa : 6 matches disputés dont 4 titularisations (374 minutes)

: 6 matches disputés dont 4 titularisations (374 minutes) Ligue Europa (qualification) : 2 matches disputés dont 1 titularisation (70 minutes)

Xavi Simons (RB Leipzig, 956 minutes)

Encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG, Xavi Simons a décidé de poursuivre son aventure au RB Leipzig après une saison convaincante en 2023-2024. Prêté une nouvelle fois sans option d’achat au club allemand, l’international néerlandais voulait continuer à un être un élément central de sa formation. S’il a conservé sa place de titulaire sous les ordres de Marco Rose, au poste d’ailier gauche ou milieu offensif, sa fiche statistiques est moindre cette saison avec seulement 3 buts et 2 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues (956 minutes). Malheureusement, le joueur de 21 ans a vu sa saison s’arrêter d’un coup en raison d’une blessure à la cheville depuis le 26 octobre et il devrait bientôt retrouver la compétition.

Avant son pépin physique, le Néerlandais n’avait pas réussi à avoir la même influence dans le jeu de son équipe à l’image de cette 34e place en Ligue des champions (6 défaites en 6 matches) et cette 4e place en Bundesliga (27 pts), loin devant le leader, le Bayern Munich (36 pts). Si sa saison 2024-2025 a dû mal à démarrer entre ses performances quelconques et sa blessure à la cheville, Xavi Simons conserve toujours une belle cote sur le marché (80M€ selon Transfermarkt).

Bundesliga : 7 matches disputés dont 7 titularisations (616 minutes) : 2 buts et 1 passe décisive

: 7 matches disputés dont 7 titularisations (616 minutes) : 2 buts et 1 passe décisive Ligue des champions : 3 matches disputés dont 3 titularisations (251 minutes)

: 3 matches disputés dont 3 titularisations (251 minutes) Coupe d’Allemagne : 1 match disputé dont 1 titularisation (89 minutes) : 1 but et 1 passe décisive

Lucas Lavallée (Aubagne, 720 minutes)

Seul gardien du PSG prêté cette saison (sans option d’achat), Lucas Lavallée a réussi à s’imposer comme un titulaire au sein du club d’Aubagne FC, en National 1. Si le club basé dans la banlieue de Marseille occupe la 7e place, à quatre points du podium, le portier de 21 ans a convaincu par ses prestations avec seulement 8 buts encaissés et 3 clean-sheets.

Championnat National 1 : 8 matches disputés (720 minutes) – 8 buts encaissés, 3 clean-sheets

Carlos Soler (West Ham, 685 minutes)

Également sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Carlos Soler se devait de trouver une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu. Ainsi, l’Espagnol de 27 ans a été prêté avec une option d’achat de 20M€ à West Ham. Après un certain temps d’adaptation, l’ancien Valencian a réussi à gagner la confiance de son coach Julen Lopetegui et est notamment passé devant Lucas Paqueta dans la hiérarchie des milieux de terrain. Utilisé dans un rôle de milieu offensif, le joueur prêté par le PSG a enchaîné cinq titularisations entre le 25 novembre et le 16 décembre pour un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Si sa fiche statistiques est quasi nulle (1 passe décisive), l’international espagnol s’est surtout distingué par son influence dans le jeu de son équipe. Grâce à ses performances, Carlos Soler pousse ses dirigeants à réfléchir sur la possibilité de lever l’option d’achat de 20M€ présente dans son prêt.

Premier League : 13 matches disputés dont 6 titularisations (607 minutes) : 1 passe décisive

: 13 matches disputés dont 6 titularisations (607 minutes) : 1 passe décisive EFL Cup : 1 match disputé dont 1 titularisation (78 minutes)

Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen, 438 minutes)

Autre joueur sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSG : Nordi Mukiele. Pas dans les plans de Luis Enrique, le latéral droit a décidé de rejoindre sous la forme d’un prêt (sans option d’achat) le champion d’Allemagne sortant, le Bayer Leverkusen. Utilisé comme un joueur de complément afin de faire reposer les joueurs cadres, Xabi Alonso l’a seulement titularisé à six reprises toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans s’est distingué face à l’Inter Milan en Ligue des champions où il a marqué l’unique but du match dans les dernières minutes (1-0) permettant à sa formation de poursuivre sa belle aventure en Europe (4e au classement). En revanche, en Bundesliga, le temps de jeu du Français de 27 ans est famélique avec seulement 124 minutes de jeu. Il a profité de la Coupe d’Allemagne pour être titulaire lors des deux rencontres, avec une victoire face au Bayern Munich (1-0). Dans le jeu offensif du Bayer, Nordi Mukiele évolue dans un rôle de piston droit et il a également dépanné dans la défense à trois de Xabi Alonso.

Bundesliga : 5 matches disputés dont 2 titularisations (124 minutes)

: 5 matches disputés dont 2 titularisations (124 minutes) Ligue des champions : 2 matches disputés dont 2 titularisations (163 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés dont 2 titularisations (163 minutes) – 1 but Coupe d’Allemagne : 2 matches disputés dont 2 titularisations (151 minutes)

Juan Bernat (Villareal, 339 minutes)

En fin de contrat en juin 2026 avec le PSG, Juan Bernat a enchaîné un deuxième prêt loin de la capitale française. Après un prêt non-concluant au SL Benfica, le latéral gauche a cette fois-ci pris la direction de LaLiga. Mais une nouvelle fois, l’Espagnol peine à convaincre du côté de Villarreal. Pourtant épargné par les pépins physiques, le joueur de 31 ans peine à retrouver sa forme depuis sa grave blessure au genou et a seulement disputé 12 matches toutes compétitions confondues pour 3 titularisations cette saison avec le Sous-Marin jaune.

LaLiga : 10 matches disputés dont 1 titularisation (204 minutes) – 1 passe décisive

: 10 matches disputés dont 1 titularisation (204 minutes) – 1 passe décisive Coupe du Roi : 2 matches disputés dont 2 titularisations (135 minutes)

Renato Sanches (SL Benfica, 235 minutes)

En revanche, Renato Sanches, lui, continue à enchaîner les pépins physiques. Après un prêt décevant à l’AS Roma la saison passée, le Golden Boy 2016 n’a pas changé ses mauvaises habitudes lors de son prêt au SL Benfica. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, le Portugais de 27 ans a seulement disputé 8 matches toutes compétitions confondues avec la formation portugaise pour un total de 233 minutes. Un faible temps de jeu qui s’explique par deux blessures depuis le début de saison. Dans son club formateur, le champion d’Europe 2016 avait manqué trois rencontres en septembre en raison d’un pépin physique aux ischio-jambiers. Revenu de cette blessure, il a ensuite rechuté le 20 novembre et n’a plus retrouvé la compétition depuis. Au total, il a manqué 13 rencontres du SL Benfica dans cette première partie de saison. Il est donc difficile à ce jour de voir les dirigeants des Águias lever l’option d’achat de 10M€ du Portugais.

Liga Portugal : 5 matches disputés dont 0 titularisation (86 minutes)

: 5 matches disputés dont 0 titularisation (86 minutes) Ligue des champions : 2 matches disputés dont 1 titularisation (104 minutes)

: 2 matches disputés dont 1 titularisation (104 minutes) Allianz Cup : 1 match disputé dont 1 titularisation (45 minutes)

Ilyes Housni (Le Havre, 154 minutes)

Après un prêt au Qatar la saison passée, Ilyes Housni a décidé de poursuivre sa carrière en Ligue 1 lors de cet exercice 2024-2025. Ainsi, le Titi de 19 ans a pris la direction du Havre sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Mais l’aventure au HAC se passe mal pour l’attaquant marocain qui prend part à très peu de matches dans une équipe en grande difficulté en championnat et qui lutte pour son maintien. Il a notamment connu deux titularisations en attaquant de pointe lors des défaites face au Stade Brestois (2-0, 64 minutes) et le Stade Rennais (1-0, 70 minutes) Au total, il a disputé 5 rencontres toutes compétitions confondues (154 minutes) sans réussir à se montrer décisif. Il n’a pas été titulaire en Coupe de France face au club de National 2, le Stade Briochin (9 minutes). Pour rappel, Ilyes Housni est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG.

Ligue 1 – 4 matches disputés dont 2 titularisations (145 minutes)

– 4 matches disputés dont 2 titularisations (145 minutes) Coupe de France – 1 match disputé dont 0 titularisation (9 minutes)

Gabriel Moscardo (Stade de Reims, 105 minutes)

Recruté par le PSG en janvier 2024 en provenance du Corinthians, Gabriel Moscardo a vu son intégration être retardée en raison d’une opération au pied. Après avoir pris part à une rencontre lors de la pré-saison des Parisiens, le Brésilien de 19 ans a finalement rejoint le Stade de Reims sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Mais, il a fallu attendre le mois de décembre pour voir l’international U20 brésilien faire ses premiers pas en France, avec trois entrées en jeu tardives en Ligue 1 (Olympique Lyonnais, RC Lens, RC Strasbourg) et une titularisation en Coupe de France où il a notamment été buteur face au club amateur de Still-Mutzig (Régional 1). Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens sont satisfaits ou non du temps de jeu du Brésilien en Champagne. Pour rappel, il est sous contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2028.

Ligue 1 : 3 matches disputés dont 0 titularisation (30 minutes)

: 3 matches disputés dont 0 titularisation (30 minutes) Coupe de France : 1 match disputé dont 1 titularisation (75 minutes) – 1 but