Le dossier du mercato d’hiver, jusque-là, pour le PSG, est celui de Gabriel Moscardo. En effet, après avoir enregistré l’arrivée de Lucas Beraldo, les dirigeants parisiens étaient censés pouvoir compter sur le renfort du jeune milieu de terrain de 18 ans. Cependant, la blessure du joueur a retardé l’opération.

Le PSG a enregistré une nouvelle recrue dès le 1er janvier 2024 avec l’arrivée de Lucas Beraldo en provenance de Sao Paulo. Le défenseur brésilien, censé renforcer l’effectif de Luis Enrique accompagné de son compatriote Gabriel Moscardo, est arrivé au Campus PSG seul. En effet, le milieu de terrain des Corinthians, au cours de sa visite médicale, a dû revoir ses plans. Malgré les bonnes avancées des discussions entre les dirigeants parisiens et leurs homologues brésiliens, la visite médicale de Gabriel Moscardo ne s’est pas passée comme prévue. Il a été décelé au joueur de 18 ans une blessure au pied, nécessitant une intervention chirurgicale et une absence d’au moins trois mois. Une situation qui a engendré des doutes du côté du Paris Saint-Germain quant à la faisabilité du deal. Cependant, les derniers échos de la presse affirment aujourd’hui que la donne aurait changée, et que le transfert est en bonne voie.

En effet, interrogé sur la chaine YouTube de l’émission brésilienne Jogo Aberto, le président des Corinthians, Augusto Melo a déclaré : « L’affaire est conclue. Moscardo a été vendu au Paris Saint-Germain. L’histoire est terminée« .

Après cette prise de parole du président des Corinthians, d’autres informations viennent faire échos contraire. En effet, nos confrères de L’Equipe affirment : « À Paris, on se refuse à toute confirmation de cette information. L’affaire ne semble donc pas conclue et l’histoire n’est pas terminée« . En effet, dans sa volonté de recruter Gabriel Moscardo, le club de la capitale ne serait pas prêt à faire signer les contrats avant l’opération du joueur, quant les dirigeants des Corinthians ne souhaitent pas envoyer leur joueur sur le billard avant de sceller un accord avec le PSG. Toujours selon L’Equipe, « dans l’entourage du joueur, on espère qu’une issue sera trouvée d’ici à la fin de la semaine. Si aucun accord n’intervient, il est alors très probable que Moscardo redeviendra un joueur des Corinthians, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026, même si son désir était de rejoindre Paris« .