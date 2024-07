Mercato – Le prix pour s’offrir Dean Huijsen connu ?

Le renforcement de la défense centrale sera l’un des objectifs du PSG lors de ce mercato estival. La Juventus Turin aurait fixé le prix de Dean Huijsen, pisté par le PSG.

Actuellement, le PSG compte trois défenseurs centraux de métier aptes dans son effectif, Marquinhos, Lucas Beraldo et Milan Skriniar. Mais pour ce dernier, le club de la capitale aimerait lui trouver une porte de sortie cet été. Sinon, Lucas Hernandez, victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche contre le Borussia Dortmund le 1er mai, ne reviendra pas sur les terrains avant de longs mois, alors que l’on ne sait pas comment va revenir Presnel Kimpembe, qui n’a plus joué depuis plus d’un an. Lors de ce mercato estival, les dirigeants parisiens sont donc à la recherche d’au moins un défenseur central.

A voir aussi : De la concurrence pour le PSG dans le dossier Dean Huijsen ?

La Juventus Turin voudrait 20 millions d’euros

Dans ce secteur, la priorité du PSG se nommerait Leny Yoro. Mais la pépite lilloise (18 ans) aurait une préférence pour son avenir, le Real Madrid. Le club de la capitale vise d’autres joueurs et notamment, Dean Huijsen. Le jeune défenseur central (19 ans), qui appartient à la Juventus Turin, sort d’un prêt concluant sous le maillot de l’AS Roma. Même s’il a encore un contrat jusqu’en juin 2028 avec la Vieille Dame, cette dernière ne serait pas contre s’en séparer. Outre le PSG, le Bayer Leverkusen s’intéresserait également au joueur hispano-néerlandais. Ce mardi, dans son édition du jour, la Repubblica indique que Dean Huijsen se dirigerait vers le PSG. Le club italien demanderait 20 millions d’euros pour lâcher son joueur. Cette vente pourrait permettre à la Juve de finaliser de Teun Koopmeiners, milieu de terrain de l’Atalanta Bergame, fortement apprécié par Thiago Motta, le nouveau coach de la Juventus.