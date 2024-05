Mercato : Le profil de 6 recherché par le PSG enfin connu ?

Le PSG continue à scruter le marché des transferts en vu de renforcer son effectif. Une sentinelle est recherchée par la direction parisienne, avec un profil bien particulier.

Une page se tournait à l’été 2023 au PSG. Après 11 saisons sous les couleurs Rouge & Bleu, Marco Verratti quittait le club de la capitale. Le numéro 6 parisien, véritable plaque tournante devant sa défense, semblait irremplaçable. Pourtant, son successeur semblait tout trouvé : Manuel Ugarte. Paris l’avait recruté pour 60M en tout début de mercato, sous l’impulsion de Luis Campos. Le milieu de terrain a rapidement conquis le coeur des supporters parisiens, avec des performances exceptionnelles, une dimension physique de haut niveau et une grinta qui manquait tant au Parc des Princes. Seulement voilà, la flemme s’est éteinte entre Ugarte et son entraîneur, Luis Enrique. Si le jeune homme d’1m82 était une pièce maîtresse de son coach lors de la première partie de saison, il a très clairement été mis sur le côté lors de la seconde. Victime de l’explosion de Vitinha et de la montée en puissance de Fabian Ruiz, le conte de fée a vite viré au cauchemar. En plus d’être benché par le numéro 17 portugais, le club parisien enregistrait l’arrivée de Gabriel Moscardo au mercato d’hiver (qui intégrera l’effectif cet été), grand espoir du foot brésilien et considéré comme le futur Casemiro, le brésilien venait un peu plus confirmer le manque de confiance de la direction parisienne envers son numéro 4. Une concurrence rude, qui semble déjà avoir dépassée Ugarte. Luis Enrique ne comptant plus sur lui, le milieu de terrain pourrait quitter le PSG dès cet été en cas de belle offre. Dans cette perspective, Paris serait déjà à la recherche de son remplaçant.

Un regista ?

Dans ce contexte, Marc Mechenoua, journaliste au Parisien, a affirmé sur l’émission France Bleu Paris que le PSG chercherait bel et bien un n°6. Bien que la dimension physique ne soit pas un critère primordial, l’idéal serait que ce joueur soit de petite taille. Cette sentinelle doit être capable de distribuer le jeu. Le plan de Luis Enrique serait de recruter un milieu regista, afin de faire évoluer Vitinha un cran plus haut sur le terrain. Un profil précis et particulier, qui peut faire penser à des profils déjà associés au club de la capitale : Bernardo Silva ( qui a déjà évolué à ce poste lors de la saison 2022-2023) Joshua Kimmich ou encore Joao Neves.