Mercato – Le PSG a bouclé l’arrivée d’un jeune gardien pour l’été prochain

Alors que le mercato d’hiver ferme ses portes dans quelques heures, le PSG a déjà bouclé l’arrivée d’un nouveau gardien pour l’été prochain.

Lors de ce mercato d’hiver, le PSG a décidé de se renforcer en attaque avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Et à moins d’une surprise de dernière minute, aucune nouvelle recrue devrait rejoindre les rangs parisiens dans ces dernières heures de mercato. Ainsi, la prochaine fenêtre des transferts à l’été 2025 servira à peaufiner l’effectif de Luis Enrique. Et, les Rouge & Bleu ont déjà bouclé une recrue.

Un contrat de cinq ans pour Renato Marin

En effet, selon les informations du Parisien, le jeune portier de 18 ans, Renato Marin (1m93), va rejoindre le PSG l’été prochain. En fin de contrat à l’AS Roma, l’Italo-brésilien va s’engager pour les cinq prochaines saisons à partir du 1er juillet. Après avoir intégré le centre de formation de la Louve en juillet 2022, Renato Marin évolue aujourd’hui avec l’équipe réserve de l’AS Roma. Récemment, Liverpool avait montré un intérêt pour l’international U19 italien.

« Au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur de son bail, le PSG comptera donc cinq gardiens sous contrat professionnel. Si celui de Louis Mouquet arrive à échéance, Paris va récupérer Lucas Lavallée dont le prêt à Aubagne va se terminer et comptera en plus Matvey Safonov, Arnau Tenas et Gianluigi Donnarumma », rappelle le quotidien francilien. Restera aussi à connaître l’avenir de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat prend fin en 2026. Les négociations pour une prolongation sont actuellement au point mort et la piste menant à Lucas Chevalier (LOSC) a refait surface ces derniers jours.

