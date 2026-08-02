Mercato – Le PSG a bougé dans le dossier Zion Suzuki

Le PSG est associé à Zion Suzuki depuis plusieurs jours. Le club de la capitale aurait fait une première offre à Parme pour le gardien international japonais.

Même s’il possède Matvey Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni, et qu’il a prêté Renato Marin au CD Nacional, le PSG pourrait recruter un nouveau gardien lors de ce mercato estival 2026. Et dans cet optique, depuis plusieurs jours, il est associé à Zion Suzuki (23 ans). Auteur d’une bonne Coupe du monde avec le Japon, le portier de Parme attise les convoitises. Outre le PSG, la Juventus aimerait aussi s’offrir les services de Zion Suzuki.

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Le PSG a fait une première offre à Parme

Ces dernières heures, plusieurs médias italiens indiquaient que le PSG avait une longueur d’avance sur la Juventus Turin dans ce dossier. Ce dimanche soir, Fabrizio Romano avance que les doubles champions d’Europe ont fait une offre de 33 millions d’euros à Parme pour Zion Suzuki. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le club de la capitale est désormais en tête dans les négociations et que Parme est prêt à avancer dans le dossier. Fabrizio Romano conclut en indiquant que les dirigeants du PSG ont présenté leur projet à Zion Suzuki basé sur l’avenir de Lucas Chevalier, qui pourrait quitter les Rouge & Bleu cet été, lui qui serait dans le viseur de… La Juventus Turin.