Mercato – Le PSG a déjà ciblé le remplaçant d’Ibrahim Mbaye

Avec le départ annoncé d’Ibrahim Mbaye lors ce mercato estival, le PSG a déjà ciblé son remplaçant, qui évolue du côté de l’Olympique Lyonnais.

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato. Après avoir déjà officialisé cinq nouvelles recrues, le club de la capitale s’attend à d’autres arrivées avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre, comme l’ont confirmé Luis Campos et Luis Enrique ces dernières heures. Mais certains départs sont également attendus notamment ceux de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye.

Adil Hamdani dans le viseur du PSG

Concernant le Titi, sous contrat jusqu’en 2028, il n’a pas été convoqué pour le match face au Stade Rennais. Son avenir s’écrit donc loin de la capitale française. De son côté, la direction parisienne a déjà ciblé son remplaçant. Selon les informations de L’Équipe, le PSG aurait ciblé le jeune attaquant de l’Olympique Lyonnais, Adil Hamdani. Né à Paris et supporter du PSG, le joueur de 17 ans est sous contrat aspirant avec les Gones jusqu’en juin 2027. L’attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque et dans un rôle de soutien, s’est vu proposer un contrat professionnel, mais n’a pas encore signé. Pour s’attacher les services de l’international U17 français, qui a disputé sept rencontres avec le groupe professionnel de l’OL, le PSG devra débourser une indemnité de transfert. Une solution de repli pour les Rouge & Bleu après avoir tenté de recruter le jeune Montpelliérain Lacine Megnan-Pavé.

Mais reste désormais à trouver une porte de sortie à Ibrahim Mbaye. Longtemps associé à Liverpool, club avec lequel il aurait déjà un accord contractuel, le Titi de 18 ans pourrait finalement rebondir dans un autre club. Toujours selon L’Équipe, les Reds font de Bradley Barcola leur priorité offensive, poussant l’international sénégalais à se tourner vers d’autres clubs. « Mbaye s’est éloigné ces derniers jours de Liverpool pour se rapprocher d’un autre club dont l’identité ne nous était pas connue lundi soir. Là encore, les négociations sont difficiles. Paris a accepté une vente, mais souhaite diriger le joueur vers le club le plus offrant, ce que l’entourage du titi n’entend pas forcément de la même oreille », rapporte le quotidien sportif. Pour rappel, selon RMC Sport, le PSG espère obtenir 70 M€ pour son jeune attaquant.